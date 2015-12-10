沃尔玛将推出Walmart Pay 挥军移动支付业务

路透12月10日 - 沃尔玛(WMT.N)宣布将推出Walmart Pay，成为首家拥有自家付款功能的美国零售商，让消费者在付款时有更多选项，并加快结帐速度。

沃尔玛高管周三在与记者举行视讯会议时表示，Walmart Pay将自周四起在指定的美国商店推出，假日季节过后将有更多店铺采用。

公司高管称，这项整合在沃尔玛应用程序里面的免费服务，将在2016上半年推广至全美国。

该公司称，Walmart Pay应用将率先在苹果(AAPL.O)iOS操作系统及Alphabet Inc(GOOGL.O)的Android操作系统上推出，可以使用任何主要信用卡、借记卡、预付卡及沃尔玛礼品卡。

未来这项服务也将与移动钱包等其他付款方式整合。

客户若要使用这项功能，必须在收银台启动沃尔玛移动应用程序，选择Walmart Pay，启用手机上的相机并扫描在收银处展示的条码，之后一份电子收据将会传送至该应用程序。

沃尔玛美国资深副总裁Daniel Eckert在视讯会议中指出，公司正与移动钱包开发商洽谈，但并未明确提及合作对象。

沃尔玛已经与一群零售商合作开发一款名为CurrentC的移动钱包，该服务已经在8月上线测试，期能与苹果Apple Pay一争长短。

沃尔玛称Walmart Pay是该公司独立研发，但持续与CurrentC保持联系，作为Walmart Pay可能采用的移动钱包选项。(完)