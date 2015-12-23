沃尔玛考虑关闭巴西约30家店面 并出租部分物业--报载

路透圣保罗12月23日 - 据巴西报纸Valor Econ?mico周三报道，全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)正考虑明年关闭巴西约30家店面，并将部分物业出租。沃尔玛有意撤出业绩表现不佳的市场。

沃尔玛拒绝对关闭店面直接置评，但对路透表示，该公司“正不断检视自身资产组合，并依据企业与客户的最大利益进行决策”。

Valor并未透露报道的消息来源。根据沃尔玛网站，该公司在巴西有588家店面。

Valor表示，沃尔玛还考虑将巴西几个区域的部分店面的一部分出租给家具零售商，以增加额外收入。

沃尔玛周三在美股收盘上涨约0.91%，报61.09美元。(完)