沃尔玛季度营收增幅为近五年最低 财测亦令人失望

* 第一季经调整的EPS为1.10美元，不及预期的1.15美元

* 总营收增长0.8%达到1,149.6亿美元

* 表示美国同店销售“相对平稳”

* 股价在盘后下跌2.5%

路透5月15日 -美国零售业巨头沃尔玛(WMT.N)对当前季度的获利预估不及分析师的预期，此前该公司公布季度营收增长为近五年来最慢。公司股价在盘后交易中下挫2.5%。

该公司表示，作出这一财测主要是由于雇员医疗保健成本上升，以及因顾客的食品券福利被大幅削减，公司需要维持较低的商品售价。

沃尔玛的顾客中有五分之一依赖政府发放的食品券，代替现金购买食品杂货。

沃尔玛美国业务主管Bill Simon在电话中表示，中低收入的顾客对支出仍然“非常谨慎”。

中低收入消费者减少支出，甚至也伤及Dollar Stores。

Family DollarStoresFDO.N在4月时表示，将裁员并关闭数以百计的店铺。之前该公司公布第二季同店销售下降3.8%。

沃尔玛的医疗保健成本也在急剧攀升，该公司有超过200万雇员，预计今年医疗保健成本将达到3亿美元。

该公司没有公布去年的医疗保健成本数字。

沃尔玛疲弱的财测也反映了其扩大投资山姆会员店以及电子商务业务。

沃尔玛利润图表： link.reuters.com/xuz39v

沃尔玛预计，持续经营业务的第二季每股盈余为1.15-1.25美元，不及分析师预估的1.28美元。

第一季获利减少5%至359亿美元。

和其他零售企业一样，沃尔玛也将销售疲弱归咎于美国很多地区冬季较往常更加寒冷。

严冬的暴风雪不仅阻隔了人们来沃尔玛购物，而且亦中断了该公司的供给链。

沃尔玛称，其约34%的税率亦高于预期。该公司并没有对税率做出解释，截止2014年1月31日的年度税率为32.9%，高于预期。

美国最高的企业税率为35%，不过很多公司的税率要远低于该水准。

沃尔玛美国同店销售相对持平。该公司持续运营带来的每股盈余为1.10美元，逊于分析师预期的每股1.15美元。

沃尔玛称，极寒天气令每股获利损失约0.03美元。

电子商务营收增加27%。

沃尔玛整体营收增长0.8%至1,149.6亿美元，汇率波动令净营收损失约16亿美元。

沃尔玛营收增幅自2010年会计年度第二季以来一直没有低于1%，当时公布减少1.4%。(完)

(编译 徐文焰/郑茵/孙茉莉; 审校 戴素萍)

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