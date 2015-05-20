沃尔玛销售不如预期 因消费者存多花少

路透5月19日 - 全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周二加入一连串美国零售商公布令人失望财报的行列。该公司称，消费者把退税和廉价汽油所省下来的钱存起来，打压其销售成长。

沃尔玛在公布销售和获利低于分析师预期后，股价挫跌4.3%。其当季的获利前景也大致低于预期。

这样的财报更加突显出执行长Doug McMillon所面临的困境。McMillon甫于15个月前接任执行长一职。沃尔玛正冀望对员工薪资和培训所砸下的10亿美元投资，将可提高员工积极性，并使其约4,500家店面的销售能够更加强劲。

沃尔玛表示，在截至5月1日的13周，开业超过一年的店面营收较上年同期增长了1.1%。研究公司Consensus Metrix所调查的分析师预期将成长1.5%。

成长温和突显出零售业的支出迟滞。过去五个月有四个月，美国整个零售销售的表现持平或下滑。上周连锁百货公司Kohls Corp (KSS.N)和Macys Inc (M.N)的业绩同样令投资人失望不已。

“很多美国客户将退税和汽油价格下降而额外省下的钱用于偿还债务或储蓄，”McMillon援引近期的调查称。

沃尔玛说，美国的客流量连续第二个季度增加，较小型门店的同店销售增长7.9%。

但沃尔玛的首席财务官Charles Holley与记者的电话会上表示，占该公司总营收超过一半的食品销售持平。

沃尔玛截至4月30日的第一季度净利降至33.4亿美元，合每股盈余(EPS)1.03美元，上年同期净利为35.9亿美元，和每股盈余1.11美元。汤森路透I/B/E/S的数据显示，分析师的平均预估为每股盈余1.04美元。

当季营收降至1,148.3亿美元，上年同期为1,149.6亿美元。美元走强导致营收减少约33亿美元。

沃尔玛预计第二季度每股盈余1.06-1.18美元，分析师的平均预估为1.17美元。该公司预计美元走强和员工薪资提高将把每股盈余拉低0.08美元。(完)

(编译 戴素萍/汪红英；审校 王丽鑫/杜明霞)

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