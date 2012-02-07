沃尔玛任命Greg Foran为中国区CEO兼总裁

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透上海2月7日电---沃尔玛(WMT.N)周二表示,已经任命该公司高管Greg Foran担任中国区CEO兼总裁.
Foran将接替去年10月因猪肉价签丑闻辞职的陈耀昌(Ed Chan),该事件导致沃尔玛关闭华中的十多家门店.
Foran目前担任Walmart International的高级副总裁,他将在3月1日出任新职务.(完)
--编译 李春喜;审校 徐文焰
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。