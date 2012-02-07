沃尔玛任命Greg Foran为中国区CEO兼总裁

路透上海2月7日电---沃尔玛(WMT.N)周二表示,已经任命该公司高管Greg Foran担任中国区CEO兼总裁.

Foran将接替去年10月因猪肉价签丑闻辞职的陈耀昌(Ed Chan),该事件导致沃尔玛关闭华中的十多家门店.

Foran目前担任Walmart International的高级副总裁,他将在3月1日出任新职务.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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