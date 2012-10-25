巴菲特称全球经济放缓 希望进行更多扩张性并购

焦点：欧元区2月通胀率跳升至2% 超过欧洲央行目标位
路透布鲁塞尔/法兰克福3月2日 - 欧元区2月通胀率劲升至四年高位，一举超过欧洲央行的目标位，给利率决定者带来开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。
* 巴菲特称他"渴望"更多并购
* 称亚洲下滑比欧洲快
* 赞成伯南克再任一届美联储主席
路透10月24日电---伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)执行长巴菲特(Warren Buffett)周三表示,有明确迹象显示全球经济正在放缓,不过美国经济是在"缓慢前行",而其他地区则是下滑.
然而巴菲特表示,尽管经济疲软,他仍"渴望"再次进行一次大型收购,并表示今年有两笔价值各约200亿美元的交易失败.
巴菲特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时表示,亚洲经济下降幅度超过欧洲,不过亚洲经济从较高基础上的下滑.
他并称,最近伯克希尔哈撒韦的美国房屋相关业务正呈现双位数增长.
巴菲特仍认为,若房地产市场不好转,经济就不会真正开始扭转,他在周三指出房地产已明显开始有起色.
伯克希尔哈撒韦对房屋建设有大量曝险,其拥有一家砖厂,一家地毯厂,一家房屋中介,以及最大的活动房建筑商.
不过即便其现有投资企业在增长,伯克希尔哈撒韦仍在一直寻求扩张性并购.
巴菲特对CNBC称,"我渴望"把伯克希尔哈撒韦400亿美元的部分现金花在一项交易上.他在伯克希尔哈撒韦5月年会上称,最近有一笔200亿美元的交易失败,周三他承认另一笔也归于破产.
他没有透露涉及企业的类型.
巴菲特还表示,对经济最好的事情,莫过於美国联邦储备委员会(美联储, FED)主席伯南克连任第三届.
总统选举难分伯仲,外界最近有猜测,认为若罗姆尼(Mitt Romney)当选,将在伯南克2014年任期满後寻找新的美联储主席.巴菲特对此不赞同.
"我还会投票赞成伯南克,我会发动我的孩子和其他所有人为他投票."(完)
--编译 王丽鑫;审校 石冠兰
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