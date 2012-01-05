巴菲特将献唱央视网络春晚

路透北京1月5日电---亿万富翁巴菲特将以最奇特的方式出现在无数中国人面前，他将为中央电视台网络春节联欢晚会献唱。

新华社引述央视网络春晚核心主创成员王平久的话称，巴菲特专门为晚会录制了吉他自弹自唱的节目。巴菲特是伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）(BRKa.N)的执行长，曾投资中国汽车厂商比亚迪(1211.HK)。

王平久称："大家都知道巴菲特是股神，其实他歌唱得也不错。"

新华社称，王平久未透露巴菲特所演唱歌曲的详情。

报导还称，央视网络春晚将於大年初一在中国网络电视台（www.cntv.cn）播出，央视等频道还将播出网络春晚的精编版。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。