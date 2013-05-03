股神巴菲特开通Twitter账号

现年82岁的股神沃伦·巴菲特开通了Twitter账号，并在周四发出他的第一条消息。账号开通后10分钟内便赢得超过1万关注者。巴菲特本周末还将在奥马哈市主持召开伯克希尔·哈撒韦(Berkshire)股东年会，此次会议吸引了逾3.5万投资者，其中很多人预计将会在Twitter上发布巴菲特所说的一切。路透