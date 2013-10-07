美国政府停摆僵局延烧 共和党悍然坚持立场

路透华盛顿10月4日 - 美国众议院共和党议员周五坚持立场，在美国政府停摆一事上，继续与总统奥巴马对立，他们抨击奥巴马不愿妥协，不在乎对美国民众造成的影响。

共和党与民主党对于调高举债上限措施亦各不相让。这项措施必须在10月17日之前通过，以避免政府违约。

有报导称众议院议长贝纳将让调高举债上限顺利过关，但他予以驳斥，强调共和党将继续坚持削减预算，作为调高举债上限的条件。

“这不是什么该死的游戏，”贝纳愤怒说道，因华尔街日报一篇文章引述未具名白宫官员指出，民主党将“赢得”这场政府关闭之争。

奥巴马重申愿意与共和党谈判，但他表示“我们不会在美国民众被枪抵着脑袋的情况下谈判...。”

奥巴马再度向贝纳喊话，希望众议院表决一个没有牵涉医改的支出议案。贝纳再度拒绝。

受美国政治僵局影响，奥巴马己取消下周访问亚洲多国的计划。

由于国会未能在10月1日之前通过一项支出法案，美国政府被迫关闭许多业务。

面对政府关闭引发广大民怨，众议院改采一项策略，表决一些小法案，为一些局部关闭的联邦机构提供经费，例如退伍军人及国家公园部门。

共和党人士很清楚，由民主党控制的参议院及奥巴马都不会同意这种作法，但这让共和党能够指责民主党阻碍民众利益。

民主党方面要求表决通过整体性的支出法案。

众议院共和党议员周四提出11个特定项目的经费法案。

这些法案未来几天可能在众议院进行全院审查。参议院已表示将拒绝这些措施，奥巴马表示他将会否决。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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