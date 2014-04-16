《华盛顿邮报》编委支持有条件批准Comcast和时代华纳有线合并案

路透华盛顿4月15日 -华盛顿邮报编辑委员会周二称，美国监管机构应批准Comcast(CMCSA.O)和时代华纳有线TWC.N的452亿美元并购案，但需设定“清楚的条件”。

公共利益团体和一些议员反对这两家美国最大有线电视提供商的合并，称这让Comcast可提高有线电视费率，并对美国人在电视和线上观赏的内容有更大掌控权。

华邮编委会周二称，这些考量还不足以让美国联邦通讯委员会(FCC)“采取严厉手段”阻挡交易，但却有了正当理由设定条件，规范一旦有线业者开始不公平地威胁到竞争对手，主管机构应“加以查缉”。

“政府最明智的做法不是阻挡合并，而是明白指出，如果行业中主要业者开始违犯市场公平竞争的基本原则，监管机构将做出回应。”评论中称。

FCC将对这宗合并案是否符合公众利益做出裁定，司法部则必须决定是否符合反垄断法。

逾50个消费者权益团体以及民主党参议员Al Franken都反对两家业者合并。Comcast执行长Brian Roberts已和报纸主笔室会面力陈他的论据。(完)

(编译 张若琪; 审校 龚芳)

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