《路透精英汇》罗姆尼愿冒只干一届总统的风险大展拳脚--美议员

路透华盛顿6月26日电（记者 Steve Holland）---美国参议员波特曼（Rob Portman）周二称，共和党人罗姆尼若在11月6日当选总统，他将会采取措施应对棘手的债务和赤字问题，这会令他面临只能担任一届总统的风险。

波特曼说：“我从未公开谈过此事，只对我的妻子说过，但我觉得他（罗姆尼）为了作出所需的艰难决定，会愿意冒只任一届总统的风险。”

这位来自俄亥俄州的参议员随後就补充说，他认为罗姆尼任总统後不会真的只干一届，他还会因作出艰难决定应对美国长期难解的财政问题和推动经济增长，而被选民奖励第二届总统任期。

不论罗姆尼还是奥巴马成为美国下一届总统，等待他们的都是痛楚且不受欢迎的选择，以控制高达一万亿美元的年赤字和15万亿美元的国家债务。

波特曼曾是小布什政府的预算办公室主任，他与赤字鹰派人物、印第安纳州州长丹尼尔斯（Mitch Daniels）的看法类似，後者曾就赤字支出及不断增长的债务这样的“红色威胁”发出过警告。

他指出，美国当前的财政状况是有史以来“最可预见的经济危机”，这一问题应在国会年底“跛鸭会期”前着手应对。

波特曼没有谈及他是否被考察为罗姆尼的副总统人选。波特曼、明尼苏达州州长帕兰提（Tim Pawlenty）和佛罗里达州参议员卢比欧（Marco Rubio）等被认为是罗姆尼副总统候选人的热门人选。

他提及了罗姆尼竞选阵营物色竞选搭档的问题。“如果他们想讨论此事，他们可以讨论，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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