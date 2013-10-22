《路透精英汇》沙特拒绝安理会席位 麦凯恩借题发挥批评奥巴马

路透华盛顿10月21日（记者 Matt Spetalnick） - 美国国会议员约翰·麦凯恩（John McCain）周一对沙特阿拉伯拒绝担任联合国安理会非常任理事国的决定表示理解，称这很可能是因为沙特不满意奥巴马对叙利亚的政策。

沙特阿拉伯上周五拒绝接受安理会非常任理事国席位，抗议全球大国在叙利亚危机上的不作为。

虽然沙特并未专门批评联合国，但此举暗示出沙特及其盟国与美国的关系日趋紧张。这不仅事关美国对叙政策，还包括美国对埃及前总统穆巴拉克倒台及伊朗最新寻求达成核协议的默许。

“叙利亚最令他们担心”，麦凯恩对奥巴马的对外政策作出严厉批评，他在路透精英汇上说，“如果沙特没有察觉到美国的软弱，就不会做出如此轻率的举动。”

8月21日叙利亚发生毒气攻击活动，美国官员称这一事件造成1,400人死亡，美国威胁对叙利亚采取军事行动。但奥巴马在9月决定回到借助外交方式解决叙利亚问题的轨道上，而俄罗斯劝服叙利亚放弃化学武器，美俄就叙利亚问题达成了协议。

沙特阿拉伯及其阿拉伯盟国都力挺叙利亚反对派推翻阿萨德政权，因此美国未对阿萨德采取行动，令沙特及其盟国大失所望。

麦凯恩此前极力支持美国对叙动武，他说：“我完全理解沙特阿拉伯的行为。”他指的是利雅得当局拒绝担任安理会非常任理事国的决定。

“他们（沙特及其盟国）一直在密切关注美国对阿萨德的行动，而我们却对其化学武器采取了中立态度，放任他屠杀叙利亚成百上千的无辜平民。”麦凯恩说道。

沙特指责国际方面在中东问题上的“双重标准”，并要求联合国进行改革。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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