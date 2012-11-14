《Wasik专栏》为防范财政悬崖风险 做好投资组合风险检视

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik 编译 张荻
路透芝加哥11月12日电---若美国财政悬崖引发经济减速,你需要作好准备降低投资组合的风险配置.即便你认为自己有所准备,仔细审视一下你的资产配置也大有裨益.
经典的现代资产投资组合理论认为,在股票、债券、房地产和其他资产类别中多元化配置,会令风险和回报间微妙的关系趋於平衡.
当股市单日大跌2%的时候,就像11月7日那样,许多权威人士说,如果美国国会年底前无法解决加税的重大威胁,这就是日後情势的一项警讯.
光是想到明年1月1日可能启动高达6,000亿美元的加税及减支,这就足以为市场注入不确定性,而不确定性是投资人最大的敌人之一.但如果每次一有下跌就急忙退场,你可能会赔钱,因此,每年至少检视一次投资组合是合理的.这将有助保护投资组合防御不确定风险.
确认投资组合概况是在评估各种资产在一定时期内对波动的反应.这不是用来炒短线的直觉式反应.为有效使用,你需要加深对风险的理解.
随着我们步入新的充满不确定性的一年,风险会随着时间变化.以下是一些降低风险的方法:
1) 检视你的资产类别.将投资的60%放在美国股市,剩下40%放在债市的想法已经过时了.随着市场周期发生变化,资产类别的行情也起起落落,持有的资产类别越广泛,越能规避时间敏感风险.例如,假设你希望股票配置在60-80%.为降低美国市场带来的风险,可考虑提高所有资产类别在新兴市场的配置.这代表在价值型及增长型类别投资海外的大、中、小型股票.
2) 限制时间敏感波动.虽然多元化是可取的方法,但它不会让你永远免受市场波动的损害.如果财政悬崖问题的最坏情况发生,剧烈波动的问题可能比美国股票曝险更严重.若财政悬崖将导致加税并引发衰退,你会希望抛售那些在市场拉回时走势比较剧烈的资产,包括新兴市场股票.在整体投资组合中配置房地产投资信托(REIT)和小企业股票,是不错的作法,但当经济萎缩时,这些资产的波动性最高--从35%到28%不等.我建议在所有投资组合中配置通胀保值债券(TIP),根据投资管理公司Research Affiliates汇整从1997年3月到2012年6月的数据,TIP的波动率相对较低,在经济扩张时波动率在6%左右,在衰退期则上升近一倍.在高波动时期,短期债券也是不错的标的,在下跌时期波动率不到2%.此外还应增加现金配比.
3) 选择关联性较弱的资产.理想的情况下,多元化的投资组合应该具备走势不会紧密连动的各种资产投资--他们相对缺乏关联,这有助於降低整体风险.但这种情况在衰退时并不明显.在Research Affiliates研究的16种资产类别中,与标准普尔500指数的平均关联度为0.48,关联度为1.0意味着这些资产走势与蓝筹股一致.当经济扩张时,这个关联度降至0.39.但在衰退期,则升至令人不安的0.62.在不景气的时候,你的各项资产彼此之间走势关联度是如何呢?你可以转投银行贷款基金、短期债券和货币市场基金,藉此降低美国市场相关风险.
4) 检视税务风险.还有另一种情况需要考虑:若美国国会将股息和资本利得税从15%(对大多数投资者而言)提升至20%或更高,你该怎麽办?在这种情况下,需要重新考虑资产配置--例如,将产生股息和增长型股票转入可递延税项的养老金账户.
无论你认为会发生何种情况,你需要在发现自己出现偏移时进行定期调整.一年两次调整配置,意味着你不必担心在市场大跌时冒着冷汗打电话给你的券商或顾问.若你采取了行动,你也不必因为精神紧张去看医生.(完)
--译文审校 蔡美珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。