《Wasik专栏》为防范财政悬崖风险 做好投资组合风险检视

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 张荻

路透芝加哥11月12日电---若美国财政悬崖引发经济减速,你需要作好准备降低投资组合的风险配置.即便你认为自己有所准备,仔细审视一下你的资产配置也大有裨益.

经典的现代资产投资组合理论认为,在股票、债券、房地产和其他资产类别中多元化配置,会令风险和回报间微妙的关系趋於平衡.

当股市单日大跌2%的时候,就像11月7日那样,许多权威人士说,如果美国国会年底前无法解决加税的重大威胁,这就是日後情势的一项警讯.

光是想到明年1月1日可能启动高达6,000亿美元的加税及减支,这就足以为市场注入不确定性,而不确定性是投资人最大的敌人之一.但如果每次一有下跌就急忙退场,你可能会赔钱,因此,每年至少检视一次投资组合是合理的.这将有助保护投资组合防御不确定风险.

确认投资组合概况是在评估各种资产在一定时期内对波动的反应.这不是用来炒短线的直觉式反应.为有效使用,你需要加深对风险的理解.

随着我们步入新的充满不确定性的一年,风险会随着时间变化.以下是一些降低风险的方法:

1) 检视你的资产类别.将投资的60%放在美国股市,剩下40%放在债市的想法已经过时了.随着市场周期发生变化,资产类别的行情也起起落落,持有的资产类别越广泛,越能规避时间敏感风险.例如,假设你希望股票配置在60-80%.为降低美国市场带来的风险,可考虑提高所有资产类别在新兴市场的配置.这代表在价值型及增长型类别投资海外的大、中、小型股票.

2) 限制时间敏感波动.虽然多元化是可取的方法,但它不会让你永远免受市场波动的损害.如果财政悬崖问题的最坏情况发生,剧烈波动的问题可能比美国股票曝险更严重.若财政悬崖将导致加税并引发衰退,你会希望抛售那些在市场拉回时走势比较剧烈的资产,包括新兴市场股票.在整体投资组合中配置房地产投资信托(REIT)和小企业股票,是不错的作法,但当经济萎缩时,这些资产的波动性最高--从35%到28%不等.我建议在所有投资组合中配置通胀保值债券(TIP),根据投资管理公司Research Affiliates汇整从1997年3月到2012年6月的数据,TIP的波动率相对较低,在经济扩张时波动率在6%左右,在衰退期则上升近一倍.在高波动时期,短期债券也是不错的标的,在下跌时期波动率不到2%.此外还应增加现金配比.

3) 选择关联性较弱的资产.理想的情况下,多元化的投资组合应该具备走势不会紧密连动的各种资产投资--他们相对缺乏关联,这有助於降低整体风险.但这种情况在衰退时并不明显.在Research Affiliates研究的16种资产类别中,与标准普尔500指数的平均关联度为0.48,关联度为1.0意味着这些资产走势与蓝筹股一致.当经济扩张时,这个关联度降至0.39.但在衰退期,则升至令人不安的0.62.在不景气的时候,你的各项资产彼此之间走势关联度是如何呢?你可以转投银行贷款基金、短期债券和货币市场基金,藉此降低美国市场相关风险.

4) 检视税务风险.还有另一种情况需要考虑:若美国国会将股息和资本利得税从15%(对大多数投资者而言)提升至20%或更高,你该怎麽办?在这种情况下,需要重新考虑资产配置--例如,将产生股息和增长型股票转入可递延税项的养老金账户.

无论你认为会发生何种情况,你需要在发现自己出现偏移时进行定期调整.一年两次调整配置,意味着你不必担心在市场大跌时冒着冷汗打电话给你的券商或顾问.若你采取了行动,你也不必因为精神紧张去看医生.(完)

--译文审校 蔡美珍

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