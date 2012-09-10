《Wasik专栏》你还能在楼市赚到钱吗?

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik; 编译 戴素萍

路透芝加哥9月7日电---美国楼市历经史上最严重的衰退之一後,在你准备在楼市出手买进前,不妨想想一个恼人的问题.你会赚到钱吗?从市场过去的表现来看,没有一个明确的答案.

最近房价并非一直没有传出好消息.过去五个月美国最大几个城市的房价大都反弹回升.备受关注的S&P Case-Shiller房价指数在7月经季节调整後上涨了0.9%.

低利率带来额外的好处:抵押贷款利率仍处於几代来的低位--30年贷款的平均利率仍远低於4%--这是捡便宜的好机会.

住宅用房市仍是买方的市场,而且还会持续一阵子.根据全美不动产协会(NAR)数据,截至7月待售成屋数量有240万户.以当前销售趋势来看,供应量约为六个月.

但这类统计数字不能作为决定买屋是否为赚钱事业的依据.

房价过去向来是跟进人口趋势.举例来说,当二次大战结束後许多军人退役回乡,他们需要可以容纳人丁兴旺的家.当他们的孩子--战後婴儿潮--成为购屋者时,造就了房市在1970年代末到2006年的蓬勃发展.

从历史上来看,房价在过去一世纪来的两次大幅飙升,发生在二次大战结束至1950年代中之间、以及从1999年至2006年.当时为数众多的购屋者是在养儿育女的年纪,这似乎和房屋销售有很高的关连性.

根据耶鲁大学教授Robert Shiller所收集到的资料,最後一次房价飙涨的涨幅最惊人.一窝蜂投入不动产,加上战後婴儿潮的人口充沛、对股市的不信任及心理的泡沫,造就了这股热潮.Shiller为"非理性荣景"(Irrational Exuberance)一书的作者,同时也是Case-Shiller房市指数的共同编制者.

根据Shiller的历史数据,在1970年代末期至1980年代的通货膨胀年代,房价涨幅较小,且直到2000年涨势依旧温和,在这之後则是扶摇直上.

历史数据可以作为未来楼市表现的指引吗?就某一方面来说,答案是肯定的.如果在1980年之後出生的千禧世代像他们的父母一样全都跳进房市,那麽他们将会拱高房价.然前提是他们有能力能够买房.失业率偏高、加上过去10年来薪资水平赶不上通胀,暗示许多原本想要购屋的买家仍将当个租屋族.

在一些特定的地区,房价总是跟着通胀率走的想法也不尽然是对的.房价会持续上涨是一大迷思.

我看了一下我在芝加哥近郊的自宅.我们在1999年盖了这栋房屋.如果房价跟上通胀的涨幅,今天的价值将会是43.3万美元.我采用来美国劳工部统计局消费者物价指数(CPI)的通胀计算表来算出这个概略的数据.

在我采取CPI计算表的估算後,我发现以当前市值来算,我家的房屋至少比14年的CPI所算出的价格少了18.3万美元.

楼市崩跌及之後的止赎案,让某些地方的房价因此最多跌掉了50%.像近来申请破产的加州Stockton等地方一直严重受挫.亚特兰大的房价也还在下跌.佛罗里达州、亚利桑那州和内华达州及部分加州地区也仍感受到楼市崩跌的冲击.

如果你想到跳回楼市,这代表什麽意思?你也许可以捡到便宜,但别期望会像美国过去所享有的增值空间.楼市和股市不同,它可能需要好多年、甚至数十年,才会反弹回升.

请记住这次楼市的衰退是难以预料的,因为其所持续的期间和强度都不寻常.过去两次发生在1990年代(1990-91年和1994-95年)的房市不景气,都伴随着相对较小的衰退,而且在一年左右便出现复苏.

美国和充满不确定性的全球经济紧紧相依,而银行体系仍未解决2008年前的问题,房子是值得拥有的避风港,但要把房子当成投资工具或许仍存在疑问.(完)

--译文审校 张明钧

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