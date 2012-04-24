《Wasik专栏》投资苹果股票的五大警讯

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik 编译 张明钧/戴素萍
路透芝加哥4月23日电---苹果(AAPL.O)将於周二公布2012年度第二季财报,部分分析师认为该公司股价上看1,000美元,市值可望冲破1万亿(兆)美元大关.我不知道苹果股价何去何从,也不知道该公司还有哪些密而不宣的产品,但我认为就算该公司近期业绩捷报频传,股价终将如树上苹果自现处高位落下.
让我最感到不安的是,其与以往华尔街宠儿一样有太多相似之处,相似程度令人惊异,同时对於持有单一股票风险的轻忽态度也让我甚感疑惑.先前表现亮眼的个股一但失去投资人宠爱,股价便将有如星星殒落,而这通常发生在公司获利仍相当强劲的时候.以下为值得思考的五大警讯:
1. 一泻千里
故事情节通常看起来像这样:一家拥有耀眼"历史"的公司占满各大商业杂志封面宣扬丰功伟业,对该公司的期望节节高升,股价升至极高的水准,之後便一泻千里.过去十年有过这样的经历的公司不在少数,包括英特尔(INTC.O)、思科(CSCO.O)及微软(MSFT.O)等等.尽管部分分析师仍认为苹果股价遭到低估,且可能进一步上涨,但这样的看法并非每次都会转化成股价直线上升,也不会消除其它的风险因素.
有太多的投资人是在估值偏高之际买进,这些投资人往往会在价格下跌且公司不再成为市场焦点时继续持有.在这个全年无休的网路资讯娱乐世界中,能成为水银灯下焦点的时间就只有这麽长.
2. 典型在夙昔
通用电气(奇异,GE)(GE.N)(GE.N)执行长韦尔奇(Jack Welch)在1999年被美国财星(财富)杂志封为"20世纪最佳经理人(manager of the century)",有关他的新闻占去了当年度不少版面.在韦尔奇的带领下,通用电气的营收在1981-2000年间从280亿美元扩增至1,300亿.
尽管他创造出一个业务横跨金融服务至家电等多个领域的大型集团,但通用电气在21世纪初期受投资人追捧的程度降温,股价下跌超过五成.通用电气股价目前在19美元左右.该公司股价是因为其失去了伟大经营者而下跌?还是因为投资人单纯希望追捧另一家超级明星公司呢?在充满魅力的贾布斯(Steve Jobs)时代结束後,苹果将会有何表现?
3. 後来者居上
诚然,苹果现在有一些很棒的产品,但不可否认的是,全球竞争十分残酷.还记得诺基亚NOK1V.HE、Research in MotionRIM.TO及摩托罗拉(MMI.N)等昔日"非持有不可"的手机界巨擘吗?技术差距拉得越近,形势变化就越剧烈.在1972年时,有一群被誉为"漂亮50(Nifty 50)"的热门成长股独占鳌头.这些被投资者买入并持有的个股也包括施乐(全录,Xerox)(XRX.N)及宝丽来(Polaroid)PRD.N.
随着科技发展日新月异,以及1970年代末/80年代初熊市的到来,那个时代的企业有哪些最好的存活了下来?在1972年高峰过後,消费类企业和制药商成为佼佼者,其中包括吉列(Gillette)(G.N)(在2005年被宝硷(宝洁)(PG.N)收购)、可口可乐(KO.N)及强生(JNJ.N)这样的企业.现在人们还是大量购买汽水等消费品以及医疗产品.至於施乐和宝丽来,还有人再提起它们吗?尽管这两家公司都曾播下小小的变革的种子,但这个世界已经不看过去而继续前进了.
4. 当心变毒苹果
不管是获利令人失望、产品拙劣,还是未能在竞争中胜出,苹果未来难免会生虫.由於苹果已是标准普尔500指数最大成分股之一,从北京到波士顿的投资人都密切予以关注,或许过度密切了.预期心理是股价的一大推手,但它们会以光速消退.
5. 预期可能一落千丈
苹果的市值极高,甚至大体上超过瑞士2011年的国内生产总值(GDP).苹果已俘获全球要求很高的投资者的芳心.那麽多人持有苹果股票,就意味着其股票风险较低吗?恐怕反过来说才是对的.那些在兴头上的人鲜少谈到苹果有不少的下档风险.当市场人气急转直下时,苹果股价恐怕会大跌.
不要把我对苹果的观察误解成是酸葡萄心态.苹果短期内或许表现极佳且超乎预期,不过我总是认为一直加码同一支股票是有很大风险的.
《聪明投资者也会犯的投资错误及如何避免》的作者Larry Swedroe最近对我说:"大公司通常会被贴上完美标签...因此要有意外惊喜的空间有限.如果每件事都一如预期,你就会得到低回报(因为低风险溢价).另一方面,如果每件事几乎都不对,风险溢价就会可能急速上扬,股票就可能会急剧下跌."
如何避免买进股价可能被大幅高估的股票呢?不妨考虑一下持有一篮子配置权重相同的个股,例如Guggenheim标准普尔500同等权重上市交易基金(ETF)(RSP.P),可以分散市场风险.PowerShares FTSE RAFI US 1000投资组合(PRF.P)则采取更为基本的作法,买进更多低价且有配息的股票.
全面评估你所持有的每一支股票,并以更开放的视角考虑如何最佳配置资产组合风险,是非常重要的.凡是认为某家公司、某个产业或甚至於某个国家可以无限期让你的投资组合增值的想法,都糟透了.(完)
--译文审校 杜明霞/程琳
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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