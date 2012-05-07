《Wasik专栏》美国经济逐步复苏 热钱涌入债券是否投错方向?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 郑茵/兰秀娟

路透芝加哥5月4日电---麻烦可能继续尾随欧元区,但在美国,股市正在走上坡路,标准普尔500指数在第一季上扬约12%.除去就业和房屋市场,许多证据表明美国经济正在温和复苏,也就是说,以博取短线高收益为目的的热钱多数可能投错了方向.

根据汤森路透旗下理柏数据,从年初到4月25日,约有700亿美元流入债券型共同基金和上市交易基金,为同期大企业股票成长基金流入资金规模的10倍.而根据EPFR Global的数据,在此期间股票基金净流出资金为1996年以来最大.欲浏览进一步详情,请点选(link.reuters.com/quq97s)

在我看来,这些迹象表明,投资者或者是对2008年的金融危机心有余悸,继续对股市退避三舍,或者就是他们并不相信目前的股市上涨能够持续下去.这也可以解释为什麽会有持续不断的资金退守企业高收益债券基金,新兴市场债券以及美国抵押贷款债券,中期债券等各种类型的债券.

单从分散化投资的角度来说,这些投资者做的没什麽错.但等到美国经济进一步升温而利率上调时,他们就只能眼睁睁地看着自己亏损了,因为这其中许多债券价格将跌下来.

虽然美国联邦储备委员会(美联储)近来表示,预计在2014年之前不会升息,但有迹象表示其政策可能发生改变.在4月25日发布的联邦公开市场委员会(FOMC)报告中,美联储的理事们指出,"经济正在温和扩张.就业市场环境近几个月出现改善;失业率有所下降但仍处於高位.家庭支出和企业固定投资继续增长."更多详情请点选(link.reuters.com/vaf87s)

只有里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔反对美联储近来秉持的低利率政策立场.该声明称,拉克尔"认为,从经济形势来看,联邦基金利率一直到2014年底都维持在超低水准,也许并不是正确的做法".

如果你不愿意盲目从众,那麽在没有其他佐证的情况下,姑且认为拉克尔是正确的,这不失为一个好主意,然而是不是现在就应该考虑通胀问题呢?

风险

过去五年,如果说有什麽教训的话,那就是信用市场的海啸会令美联储等大型机构措手不及.现在就担心或许还太早,但长期来说却值得关注:通胀率仍可能升高.

抵御利率风险的一种方法,是用各种不同的债券组成一个债券组合.配置对象包括短期国库券、市政债券,或是10年期公债.当较短期国库券到期时,以类似期限的债券填补空挡.这样就可以抓住新发债券收益率(殖利率)上升的机会.

只要买入并持有美国公债至到期,就无需担心违约、信用或利率方面的风险.你可以直接从美国财政部的网站上购买美债.

美国财政部还发行I-bond和通膨保值债券(TIPS).当消费者物价指数(CPI)上升时,财政部对此两类公债将在标准公债收益率的基础上支付溢价.这两类公债可以弥补在传统债券基金的损失,如果你选择坚持持有的话.

在有联邦保险的货币市场储蓄账户中存钱,以应付账单和短期需求,也是一种避险措施,尽管收益率很低.你可以从bankrate.com网站上找到收益率较有竞争力的存单的信息,不过如今"有竞争力"往往等同于微不足道.

如果你想用收入的一小部分来进行一些更具风险性的投资,可以考虑SPDR巴克莱资本高收益率债券上市交易基金(ETF)(JNK.P),或者iShares摩根大通美元新兴市场债券基金(EMB.P),目前二者收益率分别是7.3%和约4.7%.

现在亦是审视投资组合平均期限的理想时机.这能衡量出当利率上涨1个百分点时你会损失多少钱.最高期限的投资往往是中长期债券.如果你对这种风险有所顾忌,那麽现在就趁利率相对持平的机会做出调整.(完)