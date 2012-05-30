《Wasik专栏》四种新办法帮你降低对市场的期望值 摆脱焦虑

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik; 编译 郑茵

路透芝加哥5月29日电---今年夏季将不会让投资者满意,这一点已经能看出端倪了,因此现在就要控制好自己的期望值.作为一个全球范围内的投资者,你会发现到处都是相互矛盾的信号:虽然美国经济仍像一艘大拖船那样继续前行,但年末依然有可能跌下"财政悬崖",启动大规模减支增税机制.然後就是欧元区的这场歌剧,要由希腊,西班牙或者别的什麽国家来上演最後的高潮.

你是否对股市退避三舍,退缩在债市中以求避险?美国通胀上升和欧洲陷入衰退的可能性有多大?如何规避像去年8月那样倒霉事接踵而至的"尾部风险"?

虽然预测政治和金融不确定性的累计效应很不容易,但我们至少可以据此调整心态,以便应对未来发生的情况.以下提供一些新的方法:

不值得为获利预估忧心

一直以来华尔街所从事的工作就是兜售预期,而非管理预期.因此,当一支Facebook(FB.O)这样的新股顺风顺水或者令人失望,又有什麽可惊讶的?

每时每刻都有数以百万的人参与这场轮盘赌.企业获利将会符合还是逊於分析师的预估?如果你是个长线投资者,而不是交易员,对此根本不必介意--前提是这只股票值得长期持有.也许你应该把分析师的获利预估一股脑儿都丢到脑後去.

据财富杂志称,过去三年里,标准普尔500指数成份股中平均74%的企业获利优於预期.但今年第一季里,财报公布後两天的股价涨幅中值为零.因此从近期来看,获利出人意料给市场带来的整体影响几乎为零.对我而言,公司派息是更加重要的指标.派息是提高了还是降低了呢?若公司以派息方式分享获利,其股价通常较为抗跌,只要你做一个耐心的股东,假以时日必将获得更多收益.

别再追高Facebook了

对於任何新股,你的期望值都应该放低一些,不宜过高.新企业都有极大的业务风险.而且期望过高,失望的可能性也就更大.

无论如何不要把希望寄托在一支股票上面.芝加哥大学经济学家Charles Wheelan在他的近作《毕业典礼上不曾提到的十件半事》(10-1/2 Things No Commencement Speaker Ever Said)中提倡,将资金投向涵盖全球股市和债市的多元化指数基金.他的一条忠告就是"别试图一战成功".你不太可能通过购买一支股票或基金发家致富.你可以考虑投资新兴市场,派息丰厚的股票,房地产投资信托以及各种债券.

跳下财政悬崖

这是所有最坏设想中最可怕的,因为这就是说国会在明年初不会采取任何行动来避免启动个人所得税全线上调以及削减逾6,000亿美元联邦预算支出的机制.

美国国会预算办公室(CBO)估计,国会若不作为,美国经济将再度陷入衰退,萎缩幅度或达1.3-2.3%.考虑到国会在去年已经搞过这样一套把戏,而且自去年8月以来也已知晓这种"财政大杀器(taxmageddon)"的前景,因此他们不大可能让市场再度陷於绝望并引发美国债信评级再被调降.

如果你是个极端悲观主义者,那麽买进黄金和美国公债吧.但是,政治因素有可能让大家在大选年达成一些合理的妥协,免于让经济和市场再陷泥潭,因此现在就如此恐慌还是为时过早了.

提高对你自身的期望值

最後,还有一些好消息.想买房子吗?这场严重的楼市衰退可能已经到头了,因为4月房屋销售和房价双双上升,抵押贷款利率却依然很低.现在要判断趋势也许还太早,但你可以仍然可以找到一些逢低买进的机会.

由於市场环境依然紧张,你的资产组合增值仍然有限,但是学无止境啊!你可以给自己的人力资本来个投资.学一门语言.上一个烹饪学习班.提高你的工作技能.

如果你能潜心修炼内功,找到提高自身才智的办法,而不要去忧心那些无处不在的悲观情绪所留下的一片狼藉,那麽今年夏天也许会是一个很棒的夏天.降低对金融市场的期望,提高对你自身和家庭的期望值吧.那里总没有下跌吧.(完)

--译文审校 隋芬

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