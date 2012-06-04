《Wasik专栏》从股息角度看 哪些股票值得买？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik; 编译 白云/许娜
路透芝加哥6月1日电---实现持续稳定的股票投资总回报一直是个挑战.但就算欧元区危机这个怪物继续展露狰狞面目,美国就业形势依然萎靡,还是有值得买入的股票,尤其是派发股息的那些股票.虽然它们不能完全消除市场风险,但在神经紧绷的股市,股息能提振投资者的总回报.而一些派发高股息的优选板块所在的行业跟华尔街没什麽关系.
想进行长期投资,可考虑大宗商品、能源、公共事业和非银行的金融服务类股.银行股依然需要小心对待,但保险类股相对安全.
成熟的知名公司股票常常会派发高额股息,但并不意味着它们就要在你的投资组合中占主要地位.英国汽车保险公司Admiral Group (ADML.L)在名气上几乎没法与皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)相提并论.但Admiral是上市交易基金(ETF)SPDR S&P国际股息ETF(DWX.P)持股最大的个股,截至6月1日,Admiral的股息收益率达5.38%.
顺便提下,壳牌在股票派发方面也不吝啬,该公司同日的股息收益率达5.53%.这家欧洲最大的石油厂商公布第一季获利增长了11%.
国际股息策略通常锁定盈利持续且在稳步增长的板块.那意味着年复一年的稳步股息增长,不过因为股价增值而受到青睐的板块种类会有变化.
比如你想作多大宗商品股,考虑到发展中国家的原材料需求,这个策略不算差.那你应该会想持有必和必拓(BHP.AX)这种公司的股票,必和必拓是全球最大的自然资源企业之一,开采铝、铜、煤、铁矿石、镍、白银、铀,还拥有油气储备资源.
另一个增长板块是电信,尤其是新兴市场.中国最大的移动运营商--中国移动(0941.HK)拥有逾6亿用户,相当於美国总人口的大约两倍,而且这个数字还在增长.
全球股息策略的一个重要部分,就是坚守那些股息可能保持增长的版块.这也就是上市交易基金(ETF)投资这些公司最具有重大意义的原因.这些基金握有范围广泛的派息公司组合,因此你无需猜测哪些企业将维持或提高股息.ETF也削弱了风险,因为异常高的派息可能是一个公司财务承压的迹象.
若要在新兴市场寻找派息板块,我建议利用WisdomTree Emerging Markets Equity Income基金(DEM.P),该基金持有对中国、巴西、台湾和土耳其的风险敞口.其基金经理关注各种规模的企业,而且选股的指标为企业过去一年派息至少达500万美元.另一个可供参考的选择是,SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV.P).
如果你倾向於关注更加发达的市场,那麽可以考虑iShares Dow Jones International Dividend Index ETF (IDV.P).该基金投资那些派息排名前100、而且过去三年皆派发股息的股票.另一个与此相似的基金是,PowerShares International Dividend Achievers Portfolio (PID.P).
值得注意的是,上述基金中有很多在去年以"低波动性"为号召,成为不断扩增的"低波动性"股票基金族群的一员.我认为这种说法不当,因其暗示了这些工具不会受整体市场下滑的冲击,但实际上肯定会受到市况低迷的影响;尽管如此,这些基金仍值得在你的投资组合中占有一席之地.
挑选一个全球派息股票基金时,要记住这些基金并不能使你免受市场风险的冲击,他们并不是债券基金.
这些基金可能波动剧烈,而且如果更多欧洲国家陷入衰退、美国经济滑坡或者欧洲银行业危机无法解决时,它们便将受到影响.此外,这些基金还会受行业风险的冲击.倘若它们过於集中在例如能源等行业,则这个产业在市场修正而面临抛盘时,将会见到其股价下跌.你可以买进这些股票来提高目前的股票持仓并增加收益,但不应让它们成为核心持仓.(完)
--译文审校 蔡美珍/张明钧
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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