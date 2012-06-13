《Wasik专栏》在市场下跌时逢低吸纳优质股票

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik; 编译 侯向明/肖群英/隋芬

路透芝加哥6月11日电---市场下跌时能买到更加便宜的好股票早已不是什麽秘密了.但你是否知道下跌市中你也可以提高或维持你的股息收入呢?

据Robert Arnott的最新研究成果,付出耐心是值得的.由於欧洲形势持续动荡,美国经济亦表现迟缓,所以采取基於基本面的策略会在长期内带来收入的增长.Robert Arnott是投资管理公司Research Affiliates LLC的董事长,并担任太平洋投资管理公司(PIMCO)All Asset Fund(PASAX)的经理.

当牛市飙涨时,多数投资者会忽略基本面而去追涨那些最受欢迎、已获得动能及不断升值的股票.他们秉承着一种"资本加权"或基於增长的方法,这在市场调头下跌之前看似是管用的.

而利用市场下跌的机会的基本面策略是,找出那些自身价格相对於市场偏低、派发稳定股息以及现金流稳健的公司.Arnott被普遍认为是"基本面指数法"的开创者,该方法基於公司营收、现金流、派息和账面价值或内在价值来衡量一家公司.同样地,他的方法对那些价格低廉的股票存在"价值倾斜".

选股时更加侧重基本面的投资者并不会遭受惨重损失,尽管他们依然需要承担市场风险.他们往往从连续派发的股息中获得丰厚回报,股价调整之後股息甚至还会增长.

Arnott在仔细研究1912年至2011年期间出现的10个大熊市後发现,股息派发的规模是可观的."在熊市中,股息很少作出调整,平均仅下滑3%,"Arnott表示."在熊市结束後的五年内,股息增长了35%,超过经济滑坡至谷底以来的通胀率."

这似乎与直觉背道而驰.为什麽公司在经历平均长达20个月的经济滑坡後,会继续派发股息甚至增加派息?原因在於他们拥有充裕的现金流和利润来维持派息.若你此前投资於那些经济下滑前表现强劲且有足够利润来派发股息的公司,并且调整投资组合以增加他们的配置比重,你会在股市反弹时占领先机.只要秉持注重基本面的策略,你总是会第一时间持有最强劲的公司.但这并不是说,你不会在熊市中遭遇股价下跌的损失.

自1912年以来的历次熊市中,标准普尔500指数平均挫跌46%,其中1929-1932年暴跌近80%,2007年10月至2009年2月猛挫52%.你必须神经足够坚强才能挺过这些黯淡时期,但在其中四次熊市中,扣除通胀的实质股息实际上是上升的.Arnott将股息收入超预期归因于公司有能力维持"可持续的支出".这意味着咬牙坚持的投资者最终获得了丰厚的股息回报,股息不但得以维持,而且在熊市过後还有增长.

"就可持续支出而言,熊市并不是个大问题,"Arnott指出."在危机期间,公司往往愿意将更多的利润用於派发股息.他们希望向股东发出积极信号."

若想完整抓住牛市效应,你可以选择像iShares道琼美国股指ETF(IYY)这类的基金.只须记住,大多数覆盖面较广的股指是按市值加权的,也就是说,它们是由那些在股票市值方面最受追捧的个股所左右的.因此,投资这类股指就意味着,你可能会持有股价相比盈利情况存在高估的股票.

而侧重派息的投资者可通过像PowerShares International Dividend Achievers ETF(PID.P),或是Vanguard Dividend Appreciation ETF(VIG)这类基金,来找到派息最慷慨的公司.

像PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio(PRF.P)或PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets Portfolio(PXH.P)这两个投资组合,很好地结合了派息和价值投资策略,符合Arnott的基本面投资策略.

另一个方法是自建高派息的投资组合,挑选那些以股息再投资计划为特色的个股.该做法可在不必支付佣金的情况下,把股息收入再投资到新的股票.

若你有时间与耐心来做这项工作,你会希望找到这样的公司:坚持派息且会逐渐提高派息额、资产负债表稳健,且市盈率或市净率相对低於整体市场.也可付费让注册投资顾问、理财规划师和特许金融分析师来创建这些投资组合.

注:PowerShares基金采用了Arnott的策略,但他或他的公司并不管理这些基金.我未考察PIMCO基金,因其采用的是不同于Arnott纯基本面策略的其他投资方法.(完)