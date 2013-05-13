《Wasik专栏》寻找高收益率的投资替代工具

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表个人观点。)

撰稿 John Wasik 编译 洪曦/王翔琼

路透芝加哥5月10日 - 在极具挑战性的高收益投资品搜索过程中，如果你愿意承受更高的风险，那么现在正是把目光从公司债和政府公债上移开的时候了。

市场注意力集中在屡创纪录的股票市场上--道琼工业指数周二收在15,000点上方，并且还在继续攀升；而债券收益率则是一路下跌。指标10年期美国公债收益率(殖利率)继3月初触及2%之后，目前在1.8%左右。

打造一个“居中状态”的资产组合，是赚得获利的方法之一。这个组合既要把重点放在从非传统的投资资源中获得收益，又要拥有股息丰厚的股票。这一策略是基于债券收益率到了明年左右可能不会上涨太多的实际情况。如果你希望提高收入，那么也许需要试一试其他投资。

我搜寻了一部分表现最棒的上市交易基金(ETF)，这些基金可以带来回报与升值。如下的ETF主要关注四个重要方面：全球股票派息、业主有限责任合伙(master limited partnerships，MLPs)、高收益债券和房地产信托(REITs)。

举例来说，派息的股票能够克服通货膨胀。根据dividend.com，2009年1月，标普500指数股息收益率在3.24%，消费者物价指数(CPI)则在负0.34%。

虽说这种情况不会一直发生。但即使如此，现金头寸充裕的企业在派息上还是具有更高的优势--债券发行人则不具有这项优势。

这些ETF并非是无风险的。如果股票市场遭受重挫，那么它们也将受到冲击。所以，这些基金占持仓比重不应该超过15%。

**高股息的全球股票**

PowerShares International Dividend Achievers ETF(PID.P)精选投资全球派息企业。如果目前表现火爆的美国股市遭遇什么不测，或许还能够从中得到些许缓冲。

该基金收益率仅略高于2%，持有知名的非美国企业股票，如沃达丰(Vodafone)(VOD.L)和日本电信电话(NTT)(9432.T)。

在截至5月8日的三年里，这支基金的年化回报率接近14%；在截至同日的一年内，其涨幅达到20%。不过，需要权衡的是，这档ETF的波动程度要高于标准普尔500。

**抵押房地产投资信托**

投资抵押贷款的REIT自2008年以来表现一直不错，这是因为融资利率不高，但人们却不怎么了解这类REIT。iShares FTSE NAREIT Mortgage PlusCapped Index(REM.P)投资于Annaly Capital Management(NLY.N)等主要REIT。Annaly Capital Management购买抵押贷款转付证券及合约(mortgage pass-through certificates and obligations)。

这种特殊的REIT借钱购买抵押贷款支持证券(MBS)。与所有REIT一样，这类REIT必须把收益的90%交给股东。

目前该iShares基金的回报率为11%。缺点在于该基金要像股票一样交易，而且风险与标普500指数大致相同。该基金在截至6月8日一年内上涨24%，过去三年的年均回报率为15%。

**业主有限责任合伙**

不久之前这类工具只能通过经纪商购买，而且往往要支付高昂的佣金。如今这类工具包装在ETF当中，7-16%高回报率是值得考虑的地方。

Alerian MLP ETF(AMLP.P)在截至5月8日的过去一年内上涨15%，持有一些大多投资于输油管公司的能源合伙企业。这档回报率几乎在6%的ETF可能不会与普通股走势一致，但若油价下降则倾向走跌。该ETF问世不到两年，太过年轻以致还没有相应的风险指标。

**高收益债券**

与公债不同的是，“垃圾”债券的权衡之处是以低信用评级交换高回报。评级在“B”或以下，这些公司仍需要出售债券，但违约的风险会更大。

高收益债券打包在Peritus High-Yield ETF等ETF中，可以发现信用风险有所分散。虽然Peritus基金进行积极操作，且费用率远高于其他基金，但其回报率达到8%。该基金的年度费用率为1.35%，而类似的指数型基金为0.4%。

该基金年内上涨13%，较其比较指标高出2个百分点，这在债券市场中显得十分突出。

就和所有债券持仓一样，投资该类基金必须密切观察利率动向。

投资组合服务公司MyPlanIQ.com的执行长兼创始人John Zhong建议，“要讲究策略，才能为最终上升的利率环境做好准备。”(完)

(译文审校 张明钧)

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