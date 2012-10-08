《Wasik专栏》经历“失去的十年”後 美国中产阶级投资之路何去何从

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik; 编译 洪曦/王冠中/程琳

路透芝加哥9月28日电---尽管美国整体经济情势缓慢改善带来一丝宽慰,但是大部分美国人仍然在试缩小过去十年间扩大的财富差距.

现实是残酷的.工资增长迟缓、失业、经济衰退和财富缩水等综合因素,让中产阶级的生活一团糟,难以追上生活成本的脚步.过去十年的下滑最为明显.

美国统计局(U.S. Census Bureau)最新研究显示,从2007年到去年,美国家庭实际收入中值下降了8%,较1999年水准减少了将近9%.家庭收入是不是能回到原先的水平呢?答案是可能的,但是必须要在一定的精打细算的前提下.

正如许多分析师们所指出的,本世纪初段对於大部分中产阶级来说,是失去的十年.一些研究收入的专家引用"基尼系数"来说明.该数据用於测定较高收入阶层和较低收入阶层间的不平等.0代表两阶层间(收入)绝对平均;1则代表收入完全不平均,也就是说,较低收入阶级、中产阶级和高收入阶层间存在巨大鸿沟.

美国统计局指出,2010至2011年(该国)基尼系数增加了1.6%至0.477,这是1993年以来首次按年上涨.收入不平衡现象的加剧,使得中产阶级的绝对规模出现缩水.同时,也印证了众多报告所指出的,1%的高收入群体获得了经济成长和税赋优惠中大部分的收益.

美国中产阶级从1992到2001年间积累起来43%的财富净值,而互联网泡沫破裂、两次经济衰退和2008年楼市崩盘这几记组合拳,使得大部分财富净值化作乌有.而逢楼市持续上涨之时,白领阶层不由自主地加入401(k)计划和股票共同基金.

根据皮优研究中心(Pew Research Center)近期的研究,中产阶级家庭净值的中值在2001年到2010年间下滑了28%,抹除了20年来的增幅.家庭净值是指家庭所拥有的财富减去负债.401(k)计画的退休金微乎其微,再加上房屋价值下滑,让许多家庭呈现负的净值.

失去的十年对於30-44岁单身、未受大学教育的美国人冲击最大.受影响最小的是65岁以上的人,这些人大多享有医疗和社会保险的保护,而且退休金也受到保障.

有鉴於经济短时间内不会出现强劲的反弹,而且自动化、精简人事和迁厂海外可能让部分就业岗位消失,如果你是陷入困境的中产阶级,有没有可能再次见到往日的荣景呢?以下是一些策略:

* 估算费用并比较生活型态 - 在皮优研究中心进行调查时,请中产阶级美国人估计了生活开销.中值是东部地区每年85,000美元,中西部60,000美元,南部和西部70,000美元.农村地区居民称,55,000美元是适当的金额.如果你在所处地区入不敷出,那麽迁徙到别处或者降低生活开支,或许可以帮你省钱.

* 再融资 - 你仍可以在房市回温之际善加利用抵押贷款处於数个世代以来低点的优势.想要重新创造自己的净值吗?将抵押贷款上省下来的钱投入退休帐户.买进投资於高质量且配发股息个股的基金,如SPDR S&P International Dividend ETF (DWX)就可以给你全球多元化的投资策略和不错的股利.

* 别离婚 - Pew的研究结果显示,2001-2011年间保持婚姻关系的家庭收入增长了近4%,而分居或离婚的则是下降逾3%.如果婚姻关系稳定,往往也意味着经济上的稳定.

* 提升自身价值 - 接受更多教育,尤其是能提升职业技能的课程,这个主意很好,特别是如果有人资助你的话.受教育程度高的人收入增长情况往往远好过程度低的.

* 降低投资费用 - 这是重新建立净值的最容易的方法.你的401(k)或其它共同基金每年费用比例超过1%吗?太多了.你可以顶多付一半,然後投资不同的产品.iShares, Vanguard, Fidelity, Schwab和SPDR都是不错的省钱途径.(我在Vanguard, Fidelity和iShares基金都有投资,因为他们的成本低,基金种类多).

怎样找回这10年来的经济损失?一夜之间肯定办不到,但如果你调整生活方式、储蓄和投资重心,也就更容易找到一个更成功的道路.(完)

--译文审校 田建华/侯向明

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