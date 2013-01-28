欧洲金融: 德国当局就Euribor操纵案对德国银行业展开特别调查

路透法兰克福1月28日 - 德国金融监管局(Bafin)去年已将可能涉及操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)调查升级,纳入针对德国银行业的特别调查.

"我不能说有几家银行或者那些银行被纳入特别调查,"德国金融监管局一名发言人周一表示,但有超过一家银行会接受监管者更严格的实地调查.

德国金融监管局针对Euribor操纵的调查自2012年中展开,和国际监管机构对伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案的调查同步进行.

银行相关消息人士向路透表示,德意志银行 和Portigon均已接受监管机构的实地调查.Portigon是昔日区域国家支持金融机构WestLB分拆解体后剩余的部分.

南德日报周一报导称,德国金融监管局已对德意志银行和Portigon等四家银行业者展开特别调查.

德意志银行和Portigon均拒绝置评.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)