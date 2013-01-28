欧洲金融: 德国当局就Euribor操纵案对德国银行业展开特别调查

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透法兰克福1月28日 - 德国金融监管局(Bafin)去年已将可能涉及操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)调查升级,纳入针对德国银行业的特别调查.
"我不能说有几家银行或者那些银行被纳入特别调查,"德国金融监管局一名发言人周一表示,但有超过一家银行会接受监管者更严格的实地调查.
德国金融监管局针对Euribor操纵的调查自2012年中展开,和国际监管机构对伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案的调查同步进行.
银行相关消息人士向路透表示,德意志银行 和Portigon均已接受监管机构的实地调查.Portigon是昔日区域国家支持金融机构WestLB分拆解体后剩余的部分.
南德日报周一报导称,德国金融监管局已对德意志银行和Portigon等四家银行业者展开特别调查.
德意志银行和Portigon均拒绝置评.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)