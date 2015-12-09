卡地亚表在中国市场光芒褪色

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透苏黎世/香港12月8日（记者 Silke Koltrowitz/Donny Kwok） - 卡地亚珠宝首饰深受女性消费者青睐，而该品牌面向男性消费者的手表却遭遇销售困境。
卡地亚以合并销售额计是全球最大的珠宝和手表品牌，为其母公司瑞士历峰集团（Richemont）CFR.VX贡献逾三分之二的集团利润。但在卡地亚珠宝销售红火的同时，手表销售额却大幅下滑。
与其他高端手表品牌一样，卡地亚面临香港、中国大陆、俄罗斯和美国等主要市场需求下滑的局面。但除此之外，卡地亚还面临一些该品牌特有的问题。
对下月将接任卡地亚执行长的Cyrille Vigneron而言，在中国市场改善卡地亚作为手表制造商的品牌形象，可能是重中之重。中国的富裕女性对卡地亚手表情有独钟，但男性消费者则偏爱劳力士、百达翡丽或江诗丹顿等“纯粹的”手表品牌。
卡地亚缺乏创新也是问题之一，Vigneron需重点关注。
卡地亚和历峰集团拒绝谈论该品牌将如何提振手表销售。
一些分析师估计，中国大陆的高端手表市场较2012年巅峰水平已下滑了60%。这在一定程度上归因于政府整顿送礼行贿的风气。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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