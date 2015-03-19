研究表明人口增长可能导致水资源供不应求

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透罗马3月18日（记者 Chris Arsenault） - 研究显示，如果维持目前的消费水平，到本世纪中叶，全世界对淡水的需求料将超过供应。
研究报告的第一作者Tony Parolari周三称，对水资源短缺的担忧可能加剧，不过这不是历史上首次出现淡水需求料超过供应的情况。
“全球人均水消费量从1980年以来一直在下降，这意味着水利用效率在提升，”杜克大学研究员Parolari对汤森路透基金会说道。
“如果人口增长的趋势持续，对水的用量必须进一步大幅减少。”
联合国预计，到2050年，世界人口料达到96亿，目前世界人口超过70亿。
研究指出，人们能否适应水供应减少取决于获得何种寻找水资源的新技术，以及人口增长是否趋于平稳。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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