屈臣氏获得约20家银行约200亿港元承贷

路透香港5月14日 -汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，和记黄埔旗下屈臣氏计划筹措150亿港元的银团融资，以偿付股东贷款，目前已有约20家银行做出承诺，承贷规模约200亿港元(25.8亿美元)。

除了稍早报导的四家牵头行兼簿记行外，还有16家银行以同样的价码参贷。这16家银行包括：澳新银行、中国银行香港分行、加拿大丰业银行、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、加拿大帝国商业银行、花旗、法国东方汇理银行、ING Bank、瑞穗银行、National Bank of Abu Dhabi、华侨银行、苏格兰皇家银行、三井住友银行、渣打银行和大华银行。之前的四家银行为美银美林、星展银行、高盛和汇丰。

消息人士称，可能还有几家银行参贷。最早料本周签署协议。

据消息人士，该交易规模可能不会提高。

就在一个月之前，屈臣氏刚把部分股权授予新加坡投资者淡马锡控股。

和黄曾在3月时表示，出售股权所得的部分资金将用于向股东派发特别股息。

这项150亿港元的三年期子弹式贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码85个基点，为今年香港市场定价最低的贷款之一。

银行需最低承贷10亿港元以上才可获得115个基点的综合收益，费用是90个基点。

消息人士称，贷款将通过AS Watson Asia和AS Watson International来借入，由屈臣氏集团提供担保。之前屈臣氏集团的银团贷款通常由和黄来担保。

屈臣氏由亚洲首富李嘉诚拥有，此前曾考虑上市。李嘉诚在3月表示，未来两到三年间可能进行首次公开招股(IPO)。(完)

(编译 李爽 审校 高琦)

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