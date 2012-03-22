独家：美国华生制药收购瑞士阿特维斯--消息

路透伦敦/法兰克福3月21日电---三位知情人士表示,世界五大非专利药生产商之一的美国华生制药公司(Watson Pharmaceuticals)WPI.N以约70亿美元收购瑞士阿特维斯(Actavis)的交易接近达成,将成为非专利药企业联手以实现规模效益的最新交易.

消息人士称,此项交易中,华生制药将斥资50-55亿欧元(66-73亿美元)收购阿特维斯,两家公司的规模相差并不大.

2000年代初期迅速扩张後,阿特维斯在2007年被冰岛亿万富翁Bjorgolfur Thor Bjorgolfsson贡杆收购,最终导致德意志银行(DBKGn.DE)持有该公司数以十亿欧元计的债务.

自此之後,外界认为阿特维斯可能最终进行首次公开发行(IPO),或成为其他企业的收购目标.该公司在中欧和东欧的强劲业务表现,契合了华生制药在这些特定新兴市场扩大版图的欲望.

华生制药、阿特维斯和德意志银行的新闻发言人周三不予置评.

摩根大通分析师Chris Schott认为,此项交易不会面临什麽反垄断障碍,因为双方的欧洲业务几乎没有重叠,而美国业务的重叠部分似乎可控.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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