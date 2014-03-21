和黄称淡马锡将以440亿港元认购屈臣氏24.95%权益

路透香港3月21日 -亚洲首富李嘉诚掌控的和记黄埔0013.HK周五宣布，新加坡淡马锡将认购屈臣氏控股的24.95%权益，总代价约440亿港元；待交易完成后，和黄将向股东派发每股7港元之特别股息，余额将作为公司的营运资本。

和黄主席李嘉诚早前公开确认争取年内将其零售旗舰--屈臣氏控股在包括香港在内的两个市场上市。和黄收盘后在联交所发出的声明称，集团零售部门（屈臣氏，不包括玛利娜(Marionnaud)业务）之估值为约1,770亿港元。

完成后，和黄仍持有屈臣氏控股的75.05%股权，并将保留屈臣氏控股与零售部门之控制权。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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