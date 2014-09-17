屈臣氏目标于一年半内将电商收入占比升至5%

新加坡库存原油3月销量创11个月高位 近半数流向中国
路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。
路透香港9月17日 - 和黄0013.HK旗下保健美容零售商屈臣氏集团周三宣布加快电子商贸业务发展，目标于18个月内把电商收入占比提升至5%。
屈臣氏此前引入新加坡主权财富基金淡马锡[TEM.UL]后，随即公布未来三年投资合共6,000万美元加快推行电商及客户关系管理策略。
屈臣氏的声明称，“现时集团全球营业额为190亿美元，锐意在未来18个月内，把电子商贸占全球营业额的份额，提升至5%。”
新成立的电子商贸团队（eLab）将为集团各品牌提供技术支援及顾问服务，包括英国的Superdrug和The Perfume Shop 、欧洲的Kruidvat、Marionnaud和ICI Paris XL，还有亚洲的屈臣氏。
集团并将于全球新增80个职位，陆续于米兰、香港及伦敦开始招聘工作。
和黄为亚洲首富李嘉诚旗下企业。今年4月，和黄完成向淡马锡出售价值440亿港元的屈臣氏24.95%权益。屈臣氏为亚洲与欧洲最大的国际保健美容零售商，于25个市场经营超过10,800家商店。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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