《热点透视》屈臣氏两地上市计划并不仅仅是面子工程

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani/编译 郑茵
路透香港3月4日 -李嘉诚的两地上市计划也许不仅仅是为了面子好看。这位大亨决定将旗下屈臣氏集团在伦敦(或新加坡)和香港两地上市。对多数企业而言，多地上市确实没多大实质意义。但如果这家零售集团能够挤进多家股市的指标成份股行列，则又另当别论。
知情人士称，李嘉诚看重的是两个交易所之间股票互换交易的机制。这一做法在招徕新投资者方面效果有限。就拿英国保诚集团(PRU.L)来说，该集团于2010年在香港二次上市。据Eikon计算，其股票在香港市场的平均成交量仅为伦敦平均值的1%。就连渣打银行(STAN.L)在香港的成交量也只有伦敦水平的19%。
但如果屈臣氏有资格进入两地股市的指标成份股行列，从而让追踪股指的机构不得不购买该股，那么投资者的需求会均衡得多。汇丰控股(HSBA.L)就是榜样，该银行在英国二次上市后仍然保留恒生指数成份股的身份。香港市场的成交量仍然占到该股总量的三分之一左右。
据中信里昂证券分析师的估算，屈臣氏总市值约在290亿美元，凭借这样的规模进入富时100指数成分股行列的问题不大。然而，要想进入英国股市，这家公司就必须在英国注册。作为一家外资公司，屈臣氏要想加入恒生指数成份股，就需要证明其主要营收或利润来自中国和香港。这并非不可能。屈臣氏2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)至少有38%来自亚洲和中国，其大陆业务的成长速度是欧洲业务的两倍。
对屈臣氏来说，加入新加坡海峡时报指数可能更容易一些，那里也欢迎企业前来二次上市。但如果能赢得伦敦那些经验更加老道的投资者，却是一个更大的奖项。有了他们，李嘉诚的两地上市计划就肯定不只是面子工程了。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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