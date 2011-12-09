沃尔玛调查是否有员工在海外行贿

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透12月8日电---沃尔玛(WMT.N)在周四向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中称，该公司已开始进行内部调查，确定是否有员工违反了美国法律，贿赂外国官员。
沃尔玛表示，对其与全球反腐合规计划相关的政策、程序和内控，自愿开展调查。
"公司已开始内部调查，确定某些许可、授权和检验等是否符合美国《海外反腐败法》。"
沃尔玛没有透露调查的动机。
该公司表示，已聘请外部律师及其他顾问参与调查，并将继续执行适当的改进措施。
沃尔玛称："公司自愿向美国司法部和美国证券交易委员会透露内部调查消息。"
该公司称，即使调查发现负面结果，也不会对公司产生重大影响。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。