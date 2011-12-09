沃尔玛调查是否有员工在海外行贿

路透12月8日电---沃尔玛(WMT.N)在周四向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中称，该公司已开始进行内部调查，确定是否有员工违反了美国法律，贿赂外国官员。

沃尔玛表示，对其与全球反腐合规计划相关的政策、程序和内控，自愿开展调查。

"公司已开始内部调查，确定某些许可、授权和检验等是否符合美国《海外反腐败法》。"

沃尔玛没有透露调查的动机。

该公司表示，已聘请外部律师及其他顾问参与调查，并将继续执行适当的改进措施。

沃尔玛称："公司自愿向美国司法部和美国证券交易委员会透露内部调查消息。"

该公司称，即使调查发现负面结果，也不会对公司产生重大影响。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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