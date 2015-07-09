版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 7月 9日 星期四 10:50 BJT

瓦林卡不敌加斯奎特 止步温网八强

7月8日，温网男单四分之一决赛中，法网冠军瓦林卡与对手加斯奎特展开激烈的反手之战，加斯奎特显示出非凡的抵抗决心，激战五盘后，瓦林卡以6-4 4-6 3-6 6-4 11-9惜败加斯奎特，止步八强。至此温网男单四强全部出炉。卫冕冠军德约科维奇、七届赛会冠军得主费德勒、伦敦本土明星穆雷以及法国选手加斯奎特将在10日的半决赛中展开对决赛席位的争夺。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐