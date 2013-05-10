企业并购：Facebook正在商谈收购以色列卫星导航企业Waze

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透特拉维夫5月9日 - 财经日报Calcalist周四报导称，Facebook 准备斥资8-10亿美元收购以色列移动卫星导航初创企业Waze，双方谈判已进入高级阶段。
这项交易将是Facebook最大的一次并购，使其可以获得地图服务，更好地与谷歌 和苹果 竞争。
地图和导航服务已经成为科技企业的重要资产，因消费者对智能手机等移动设备的使用越来越多。
Calcalist称，签订条款清单后，Waze和Facebook之间的尽职调查正在进行，谈判是在六个月前开始的。
Waze和Facebook高层拒绝回应上述报导。
今年稍早曾有媒体报导称，苹果在商谈收购Waze。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。