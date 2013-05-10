企业并购：Facebook正在商谈收购以色列卫星导航企业Waze

路透特拉维夫5月9日 - 财经日报Calcalist周四报导称，Facebook 准备斥资8-10亿美元收购以色列移动卫星导航初创企业Waze，双方谈判已进入高级阶段。

这项交易将是Facebook最大的一次并购，使其可以获得地图服务，更好地与谷歌 和苹果 竞争。

地图和导航服务已经成为科技企业的重要资产，因消费者对智能手机等移动设备的使用越来越多。

Calcalist称，签订条款清单后，Waze和Facebook之间的尽职调查正在进行，谈判是在六个月前开始的。

Waze和Facebook高层拒绝回应上述报导。

今年稍早曾有媒体报导称，苹果在商谈收购Waze。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)