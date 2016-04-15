世行将在与亚投行最初的合作项目中发挥主导作用--世行行长

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透华盛顿4月14日 - 世界银行行长金墉周四表示，或将在与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)联合资助的最初一些项目中发挥主导作用。
两家机构周三签署一项框架协议，将联手对一些项目提供支持。世界银行称，二者目前正在讨论接近12个项目，涵盖中亚、南亚和东亚的运输、水和能源领域。
1月刚刚成立的亚投行今年料将批准12亿美元贷款。世行表示，联合项目将占据其中的很大比例。
金墉周四对记者称，这些贷款项目需要进行大量的前期准备工作，而亚投行仍在加强这方面的能力。
“亚投行目前还在增加雇员。所以最初的几个项目或将由世行做所有的准备工作，并负责大型机构基建项目中需要大量人手的工作，亚投行只是共同出资，”金墉称。
他表示，尚未确定与亚投行共同支持的具体项目。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。