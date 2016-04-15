世行将在与亚投行最初的合作项目中发挥主导作用--世行行长

路透华盛顿4月14日 - 世界银行行长金墉周四表示，或将在与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)联合资助的最初一些项目中发挥主导作用。

两家机构周三签署一项框架协议，将联手对一些项目提供支持。世界银行称，二者目前正在讨论接近12个项目，涵盖中亚、南亚和东亚的运输、水和能源领域。

1月刚刚成立的亚投行今年料将批准12亿美元贷款。世行表示，联合项目将占据其中的很大比例。

金墉周四对记者称，这些贷款项目需要进行大量的前期准备工作，而亚投行仍在加强这方面的能力。

“亚投行目前还在增加雇员。所以最初的几个项目或将由世行做所有的准备工作，并负责大型机构基建项目中需要大量人手的工作，亚投行只是共同出资，”金墉称。

他表示，尚未确定与亚投行共同支持的具体项目。(完)