世行称俄罗斯必须确保物价低位稳定 以提振经济增长

路透俄罗斯圣彼得堡6月2日 - 世界银行首席执行官格奥尔基耶娃称，俄罗斯若想获得通过增加消费者支出来提振经济的机会，则必须将通胀率保持在稳定低位。

2015年初，俄罗斯通胀率为约17%，但该国自那之后便抑制消费物价，令年度通胀率降至苏联解体后的约4%的水平。

格奥尔基耶娃称，将通胀保持在低位十分重要，可使俄罗斯中产阶层有信心和能力来进行更多支出。

世界银行预计，俄罗斯2017和2018年国内生产总值(GDP)将分别增长1.3%和1.4%，并预计通胀年率将在央行目标4%的附近企稳。

格奥尔基耶娃称，俄罗斯若希望经济实现增长，还需确保整体宏观经济稳定，关注重大社会问题并提高竞争力。

格奥尔基耶娃是在圣彼得堡参加一次经济论坛的间隙，对路透做出上述表示的。(完)