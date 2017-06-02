世行称俄罗斯必须确保物价低位稳定 以提振经济增长

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透俄罗斯圣彼得堡6月2日 - 世界银行首席执行官格奥尔基耶娃称，俄罗斯若想获得通过增加消费者支出来提振经济的机会，则必须将通胀率保持在稳定低位。
2015年初，俄罗斯通胀率为约17%，但该国自那之后便抑制消费物价，令年度通胀率降至苏联解体后的约4%的水平。
格奥尔基耶娃称，将通胀保持在低位十分重要，可使俄罗斯中产阶层有信心和能力来进行更多支出。
世界银行预计，俄罗斯2017和2018年国内生产总值(GDP)将分别增长1.3%和1.4%，并预计通胀年率将在央行目标4%的附近企稳。
格奥尔基耶娃称，俄罗斯若希望经济实现增长，还需确保整体宏观经济稳定，关注重大社会问题并提高竞争力。
格奥尔基耶娃是在圣彼得堡参加一次经济论坛的间隙，对路透做出上述表示的。(完)
(编译 王琛/艾茂林; 审校 王洋/孙茉莉)
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