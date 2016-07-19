世界银行证实纽约大学教授罗默将出任该行首席经济学家

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿7月18日 - 世界银行(World Bank)周一证实，纽约大学经济学教授罗默(Paul Romer)将出任该行下任首席经济学家。这将为该行引入倡导人力资本和创新投资的重要声音。
罗默现年60岁，将接替即将退休的巴苏(Kaushik Basu)，巴苏曾担任过印度政府经济顾问。罗默将于9月走马上任，担负起继续让世界银行集团走在国际发展知识前沿的重任。
罗默是“内生增长理论”(endogenous growth theory)的倡导者。“内生增长理论”主张对人力资本、创新及知识的投资，是推动经济增长的重要贡献因素。
“内生增长理论”还认为，基于知识的经济溢出效应会推动经济发展，采取诸如补贴研发和教育等措施，可提高经济长期增长率。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李爽)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。