世界银行证实纽约大学教授罗默将出任该行首席经济学家

路透华盛顿7月18日 - 世界银行(World Bank)周一证实，纽约大学经济学教授罗默(Paul Romer)将出任该行下任首席经济学家。这将为该行引入倡导人力资本和创新投资的重要声音。

罗默现年60岁，将接替即将退休的巴苏(Kaushik Basu)，巴苏曾担任过印度政府经济顾问。罗默将于9月走马上任，担负起继续让世界银行集团走在国际发展知识前沿的重任。

罗默是“内生增长理论”(endogenous growth theory)的倡导者。“内生增长理论”主张对人力资本、创新及知识的投资，是推动经济增长的重要贡献因素。

“内生增长理论”还认为，基于知识的经济溢出效应会推动经济发展，采取诸如补贴研发和教育等措施，可提高经济长期增长率。(完)