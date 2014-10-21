世行建议中国加快改革 不应依赖货币和财政政策（更新版）

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路透北京10月21日 - 世界银行集团的常务副行长英卓华周二表示，中国需要加快改革，不能只依赖货币和财政政策来推动增长。

“我建议不要完全依赖宏观政策，特别是货币和财政政策，因为这之前已经采取过，尤其是在全球金融危机之后，”英卓华在北京接受路透专访时表示。

“现在是时候真正深化并加速推进改革了。”

英卓华在被问及中国改革速度是否够快时，发表了上述言论。中国第三季经济增长率录得2008/09年全球金融危机以来最低水准。

英卓华称，中国应能够通过把注意力转向国内经济驱动力来维持高增长。

她说，世界银行预估中国中期到长期的经济成长率在6%，不过中国必须透过消费、创新和生产率提升来推动增长，改变目前依赖于外部需求和投资的模式。

英卓华是在亚太经合组织(APEC)财长会议周二和周三在北京召开前作出上述评论的。

周二稍早，中国公布第三季经济增速降至2008/09年全球金融危机以来最低，年度增长率有可能15年来首次达不到官方成长目标，加剧了中国或将拖累全球成长的担忧。

分析师预计，中国政府将在未来几个月推出进一步的刺激措施。(完)

(编译 洪曦; 审校 王洋)

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