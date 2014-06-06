世行预计中国今年可实现7.5%增长目标 敦促继续改革

路透北京6月6日 - 世界银行周五表示，中国经济今年有可能实现7.5%的成长目标，但必须坚持财政和金融领域的改革，才能从根本上解决债务问题。

“经济成长低于目标的前景，或将促使政府出台宽松的财政和货币政策。”世界银行在最新的中国经济评估报告中称。

“这些措施应可帮助当局实现2014年7.5%左右的增长目标，但同时也有可能加剧当前的经济失衡与脆弱程度。”

中国经济踏入2014年后一度表现疲弱，之后政府公布了一系列有针对性的措施。最新公布5月官方制造业和服务业采购经理人指数(PMI)已显示经济回暖。

世行预计，受政策支持以及全球需求复苏推动，中国经济今年将增长7.6%，但认为明年经济增速可能放缓至7.5%。

国际货币基金组织(IMF)周四表示，预计今年中国经济将增长7.5%左右，明年则会降至7%附近。

世行称，今年第二季中国经济成长势头将加快，这一看法比许多民间经济学家更为乐观。

不过，一份路透调查显示，受访分析师预计中国第二季GDP增速将降至7.3%，今年全年经济成长率料为24年来最低的7.3%，低于政府设定的7.5%的目标。

着眼改革的领导层已经排除了推出大规模刺激方案的可能性，中国仍在修复2008-09年全球金融危机期间推出的四万亿元人民币(6,400亿美元)刺激举措的后遗症，该举措大大推高了地方债务。

新领导层试图引导经济由国内消费驱动，而不是由传统的出口和投资驱动，对经济增长放缓的容忍度更高。

“从投资到消费、从工业到服务业的经济增长再平衡继续，不过存在挑战，且再平衡速度缓慢，”世界银行称。

而且世界银行认为中国2014年经济预估面临下行风险，因地方政府债务突然去杠杆化以及房地产市场大幅放缓可能拖累经济活动。

世界银行敦促中国加快财政和金融部门改革，以解决债务问题的根源。

“拖延实施连贯改革可能导致资源配置失衡、削弱银行系统的体质，威胁地方政府债务的可持续性，并增加改革的财政成本，”世界银行指出。(完)

(编译 洪曦/石冠兰/杜明霞；审校 徐文焰/王兴亚/张荻)

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