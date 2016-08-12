世界银行拟在中国银行间债市发行20亿SDR计价债券 人民币为结算货币

路透北京8月12日 - 中国央行称，世界银行（国际复兴开发银行）日前获准在中国银行间债券市场发行SDR计价债券，总规模为20亿特别提款权，结算货币为人民币，首批债券将于近期发行。

刊登在央行网站的公告称，这是推动特别提款权金融工具市场化的有益尝试，有利于进一步促进扩大特别提款权的使用，从而增强国际货币体系的稳定性和韧性。

“特别提款权计价债券能够规避单一货币工具的利率和汇率风险，可以多元化境内投资者以及国际投资者的资产配置，也有利于丰富中国债券市场交易品种，促进债券市场开放与发展。”央行称。

人民币于去年11月末加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）货币篮子，人民币在篮子中的权重为10.92%。

中国央行自今年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据。截至7月末，中国以SDR计值的外汇储备为22,973.31亿SDR，较上月增加60.38亿SDR。（完）