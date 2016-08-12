世界银行拟在中国银行间债市发行20亿SDR计价债券 人民币为结算货币

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京8月12日 - 中国央行称，世界银行（国际复兴开发银行）日前获准在中国银行间债券市场发行SDR计价债券，总规模为20亿特别提款权，结算货币为人民币，首批债券将于近期发行。
刊登在央行网站的公告称，这是推动特别提款权金融工具市场化的有益尝试，有利于进一步促进扩大特别提款权的使用，从而增强国际货币体系的稳定性和韧性。
“特别提款权计价债券能够规避单一货币工具的利率和汇率风险，可以多元化境内投资者以及国际投资者的资产配置，也有利于丰富中国债券市场交易品种，促进债券市场开放与发展。”央行称。
人民币于去年11月末加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）货币篮子，人民币在篮子中的权重为10.92%。
中国央行自今年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据。截至7月末，中国以SDR计值的外汇储备为22,973.31亿SDR，较上月增加60.38亿SDR。（完）
(发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。