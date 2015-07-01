世行维持2015年中国经济增速预测在7.1%不变

路透北京7月1日 - 世界银行周三表示，预期今年中国经济将增长7.1%，与先前的预估一致，同时预期2016年和2017年将放缓至7.0%和6.9%。

世行称，中国2015年的首要任务推进结构性调整，同时平衡改革与短期需求之间的关系。

世行认为，政府干预是金融系统表现不佳的“根本原因”，中国经济增长减速对薪资的影响将大于对就业的影响。

受房地产低迷、制造业产能过剩和地方债问题的困扰，中国政府称今年经济增长将从去年的7.4%降至7%左右的25年低点。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。