世行批评中国政府广泛干预金融系统 称可能引发动荡（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增更多细节和背景)
路透北京7月1日 - 世界银行周三批评中国广泛干预金融系统，称除非中国政府马上改革消除整体经济中的扭曲现象，否则干预举措可能引发动荡。
世行在其对中国经济的最新报告中称，乐见中国经济放缓，因为这表明该国经济正向更好的增长方式转型，而且减少了2008年全球金融危机后靠信贷刺激的增长所存在的缺陷。
但在这份39页的报告中，世行还批评中国政府广泛干预金融系统，削弱了该国发展稳健金融系统的努力。
世行表示，中国政府干预的程度“没有哪个现代市场经济体能够比得上”。
“政府透过行政与价格管制、担保、信贷指导、渗透金融机构所有权及监管政策，在资源分配上进行广泛且直接的干预，”其并称。
这类政府角色的扭曲，是中国金融业脆弱的“主要根本原因”。
某种程度上，世行再次呼吁中国马上采取“根本性改革”，因该国过剩产能、债务水平及金融压力升高。
世行重申中国今年经济料将成长7.1%，明年增速料将降温至7.0%，2017年则料增长6.9%。
受房地产低迷、制造业产能过剩和地方债问题的困扰，中国政府称今年经济增长将从去年的7.4%降至7%左右的25年低点。(完)
(编译/审校 许娜/戴素萍/王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。