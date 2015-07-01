世行批评中国政府广泛干预金融系统 称可能引发动荡（更新版）

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路透北京7月1日 - 世界银行周三批评中国广泛干预金融系统，称除非中国政府马上改革消除整体经济中的扭曲现象，否则干预举措可能引发动荡。

世行在其对中国经济的最新报告中称，乐见中国经济放缓，因为这表明该国经济正向更好的增长方式转型，而且减少了2008年全球金融危机后靠信贷刺激的增长所存在的缺陷。

但在这份39页的报告中，世行还批评中国政府广泛干预金融系统，削弱了该国发展稳健金融系统的努力。

世行表示，中国政府干预的程度“没有哪个现代市场经济体能够比得上”。

“政府透过行政与价格管制、担保、信贷指导、渗透金融机构所有权及监管政策，在资源分配上进行广泛且直接的干预，”其并称。

这类政府角色的扭曲，是中国金融业脆弱的“主要根本原因”。

某种程度上，世行再次呼吁中国马上采取“根本性改革”，因该国过剩产能、债务水平及金融压力升高。

世行重申中国今年经济料将成长7.1%，明年增速料将降温至7.0%，2017年则料增长6.9%。

受房地产低迷、制造业产能过剩和地方债问题的困扰，中国政府称今年经济增长将从去年的7.4%降至7%左右的25年低点。(完)

(编译/审校 许娜/戴素萍/王洋)

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