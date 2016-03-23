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中国财经 | 2016年 3月 23日 星期三 15:16 BJT

世界银行批准向中国空气污染治理计划提供贷款5亿美元

路透上海3月23日 - 世界银行执行董事会批准给中国京津冀空气污染治理创新融资计划提供贷款5亿美元。

世界银行称，该计划的投资总额预计为14亿美元，实施时间为六年。华夏银行投入配套资金5亿美元，其余为子项目借款人的4亿美元股权出资。

世界银行指出，华夏银行将设立绿色信贷中心，设立内部绿色信贷程序，开发和试行创新融资模式与产品。（完）

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