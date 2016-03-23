世界银行批准向中国空气污染治理计划提供贷款5亿美元

里昂证券发布传统风水预测报告 看好鸡年交通运输、博彩等业
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透上海3月23日 - 世界银行执行董事会批准给中国京津冀空气污染治理创新融资计划提供贷款5亿美元。
世界银行称，该计划的投资总额预计为14亿美元，实施时间为六年。华夏银行投入配套资金5亿美元，其余为子项目借款人的4亿美元股权出资。
世界银行指出，华夏银行将设立绿色信贷中心，设立内部绿色信贷程序，开发和试行创新融资模式与产品。（完）
路透香港1月18日 - 知名投行里昂证券按照往年惯例，在中国的农历新年来临之前发布了鸡年风水报告，称根据鸡年的八字五行来看，全年属火和金的行业都属于表现优异之列。整体看好交通运输、博彩和可再生能源行业；认为大宗商品、房地产及内地相关股票也少不了肉肥酒厚。
路透北京/悉尼1月18日 - 中铝矿业国际周三证实，力拓和该公司已经结束了探勘合资事业，此前花费了六年时间仍未能在中国找到铜矿脉。
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。