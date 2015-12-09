东亚人口老龄化速度超过史上任何其他地区--世界银行

路透北京12月9日 - 世界银行周三称，到2040年东亚地区部分中等收入经济体和发达经济体有可能丧失15%的劳动年龄人口，因人口迅速老龄化。这将拖累经济增长并增加政府开支。

世界银行发布报告称，东亚的人口老龄化速度超过史上任何其他地区。该报告发现，全世界65岁以上人口中有36%在东亚，人数达2.11亿，在世界所有地区中占比最大。

“生育率下滑非常快，加上60岁以上人口的预期寿命迅速延长，导致东亚人口老龄化出现前所未有的速度与规模，”报告称。

“东亚人口老龄化的速度之快，规模之大，形成了政策上的挑战、经济与财政压力以及社会风险，”报告称，并称这个地区所有的发展中国家都面临未富先老的风险。

到2040年，人口老龄化可能导致韩国劳动年龄成人减少15%以上，中国、泰国和日本的劳动年龄成人减少10%以上，仅中国就意味着9000万劳动人口的净损失。

报告称，如果不进行改革，预计到2070年东亚地区的养老金支出增幅将会达到国内生产总值的8%～10%。

但世界银行称，在应对人口老龄化方面，东亚与世界其他地区相比拥有几个优势；东亚人的工作年限已超过其他地区，各年龄段人群的储蓄率都比较高。（完）