东亚人口老龄化速度超过史上任何其他地区--世界银行

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透北京12月9日 - 世界银行周三称，到2040年东亚地区部分中等收入经济体和发达经济体有可能丧失15%的劳动年龄人口，因人口迅速老龄化。这将拖累经济增长并增加政府开支。
世界银行发布报告称，东亚的人口老龄化速度超过史上任何其他地区。该报告发现，全世界65岁以上人口中有36%在东亚，人数达2.11亿，在世界所有地区中占比最大。
“生育率下滑非常快，加上60岁以上人口的预期寿命迅速延长，导致东亚人口老龄化出现前所未有的速度与规模，”报告称。
“东亚人口老龄化的速度之快，规模之大，形成了政策上的挑战、经济与财政压力以及社会风险，”报告称，并称这个地区所有的发展中国家都面临未富先老的风险。
到2040年，人口老龄化可能导致韩国劳动年龄成人减少15%以上，中国、泰国和日本的劳动年龄成人减少10%以上，仅中国就意味着9000万劳动人口的净损失。
报告称，如果不进行改革，预计到2070年东亚地区的养老金支出增幅将会达到国内生产总值的8%～10%。
但世界银行称，在应对人口老龄化方面，东亚与世界其他地区相比拥有几个优势；东亚人的工作年限已超过其他地区，各年龄段人群的储蓄率都比较高。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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