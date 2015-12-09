东亚人口老龄化速度超过史上任何其他地区--世界银行

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月9日 - 世界银行周三称，到2040年东亚地区部分中等收入经济体和发达经济体有可能丧失15%的劳动年龄人口，因人口迅速老龄化。这将拖累经济增长并增加政府开支。
世界银行发布报告称，东亚的人口老龄化速度超过史上任何其他地区。该报告发现，全世界65岁以上人口中有36%在东亚，人数达2.11亿，在世界所有地区中占比最大。
“生育率下滑非常快，加上60岁以上人口的预期寿命迅速延长，导致东亚人口老龄化出现前所未有的速度与规模，”报告称。
“东亚人口老龄化的速度之快，规模之大，形成了政策上的挑战、经济与财政压力以及社会风险，”报告称，并称这个地区所有的发展中国家都面临未富先老的风险。
到2040年，人口老龄化可能导致韩国劳动年龄成人减少15%以上，中国、泰国和日本的劳动年龄成人减少10%以上，仅中国就意味着9000万劳动人口的净损失。
报告称，如果不进行改革，预计到2070年东亚地区的养老金支出增幅将会达到国内生产总值的8%～10%。
但世界银行称，在应对人口老龄化方面，东亚与世界其他地区相比拥有几个优势；东亚人的工作年限已超过其他地区，各年龄段人群的储蓄率都比较高。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。