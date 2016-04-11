世行下调2016和2017年东亚增长预估 因前景面临风险

路透新加坡4月11日 - 世界银行下调了2016和2017年东亚太平洋地区发展中国家增长预估，称中国增长前景的不确定、金融市场波动及大宗商品价格进一步下跌等因素使增长前景蒙阴。

世界银行现在预期，包括中国在内的东亚及太平洋(EAP)地区发展中经济体2016年与2017年分别增长6.3%和6.2%，低于2015年的6.5%。

世界银行在去年10月时的预测是，2016年与2017年分别增长6.4%和6.3%。

该地区的经济成长预计放缓，主要是因为中国持续减速。世界银行表示，中国经济2016年可能放缓至6.7%，2017年降至6.5%，低于2015年的6.9%。对于中国经济的预测与去年10月相同。

“该地区经济增长和减少贫困的基本预估从根本上是正面的，但面临风险上升，”世界银行周一在最新的东亚和太平洋地区发展中经济体报告中称。

世界银行称，可能的风险包括高收入经济体的复苏弱于预期，中国经济放缓速度快于预期，以及金融市场震荡加剧，这可能导致货币状况收紧，对实体经济产生不利影响。

“特别是，债务高企、物价通缩，以及中国增长放缓之间相互影响带来的脆弱性需要密切关注，该地区企业和金融部门的脆弱性也值得关注。”

世界银行补充称，大宗商品价格进一步下跌可能对主要大宗商品出口国产生负面影响，而且降低公共支出和投资的空间。

世行称，马来西亚今明两年的经济增长率可能分别为4.4%和4.5%，低于2015年的5%，因中国需求趋疲和大宗商品价格低迷，抑制了该国经济增长和公共支出。

泰国今明两年的经济增长率料分别为2.5%和2.6%，低于2015年的2.8%，因外部需求趋疲和政策不确定性有可能抑制民间投资。

印尼今明两年的经济增长率有可能加速至5.1%和5.3%，2015年为4.8%，尽管大宗商品价格低迷，且外部需求面临不利因素。

“不过，这些前景取决于一项宏大公共投资计划的实施情况，近期旨在降低过度监管、减少民间投资者面临的不确定性的改革取得成效，”世行提到印尼时称。

世行称，菲律宾今年经济增长率料从2015年的5.8%升至6.4%，受现有公私合作项目的实施、和与今年5月总统大选相关的支出支撑。(完)