世行警告美联储加息可能降低流入新兴市场资金

路透华盛顿9月15日 - 世界银行经济学家在周二公布的报告中称，随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)展开货币政策正常化，市场预期美国加息可能使流入新兴市场资金规模下降高达45%。

美联储周四仍有可能温和升息，不过经济学家和投资者对联储是现在还是今年晚些时候行动看法分歧。

世界银行这份报告称，虽然多数人预期美联储收紧政策周期将平稳进行，但如果投资者开始预期更激进的加息，推升长期债券收益率，那么有可能会严重影响资金流动。

美国、欧元区、英国和日本公债收益率上升1个百分点，可能令流入新兴和前沿经济体的资金一年内就减少45%，最高相当于他们经济产出总规模的2.2个百分点。

“在即将到来的收紧周期，新兴和前沿经济体可能抱持乐观的希望，但鉴于其中蕴含着诸多风险，他们最好系紧安全带防范前路崎岖，”该报告作者之一Carlos Arteta表示。(完)

(编译 李爽 审校 张若琪)

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