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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 16日 星期三 10:31 BJT

世行下调2013年全球经济展望

世界银行周二大幅下调2013年全球经济展望，认为发达国家经济复苏逊于预期，拖累全球经济成长。世行在半年度全球经济展望报告中预计，今年全球国内生产总值增幅将由上年的2.3%微升至2.4%，而之前世行预期2013年全球经济成长将达到3.0%。路透
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