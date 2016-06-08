世行调降全球经济增长预估 因需求疲软和大宗商品价格低落

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透美国阿拉斯加州安克雷奇6月7日 - 世界银行将2016年全球经济增长率预估从1月的2.9%调降至2.4%，原因是大宗商品价格始终较低，发达经济体的需求迟滞，贸易状况疲软，资本流动减少。
世行在最新的全球经济前景报告中称，依赖大宗商品出口的新兴市场国家在挣扎着适应石油、金属和其它商品价格的下跌，这占预估值下调原因的一半。
该行预计，这些经济体今年的增长率只有0.4%，较1月前景报告中的1.2%下修。
世行称，依赖大宗商品进口的新兴市场国家状况则相对较好，但能源和其它商品价格下跌带来的好处实质化却比较慢。目前该行预期这些国家的经济增长率将达到5.8%，比1月预估低出0.1个百分点。
能源业投资大幅减少及出口趋软，也将使得世界银行将2016年美国经济增长率预测下调0.8个百分点至1.9%。
2016年欧元区经济增长预测小幅下调至1.6%，尽管其有超宽松货币政策支持，且能源和大宗商品价格下跌构成提振。
“发达经济体难以获得动力，但南亚及东亚经济体大多数稳健增长，与全球依赖大宗商品进口的新兴经济体一样，”世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)称。
不过他警告称，一些新兴和发展中经济体民间债务迅速增长，若银行坏账增加，则会给经济增长带来风险。
国际货币基金组织(IMF)两个月前也调降了增长预估。
在主要新兴市场经济体中，世界银行维持对中国今年经济增长预估于6.7%不变。中国2015年增长6.9%。世银预计，中国在重新平衡，从出口转型至消费者导向的增长模式之际，2018年增速将进一步放慢至6.3%。
印度的坚实经济扩张亦料持稳于7.6%；巴西和俄罗斯的经济衰退程度则料比1月时的预估更严重。
南非2016年料增长0.6%，较1月的预估低0.8个百分点。(完)
(编译 白云/王丽鑫/张若琪 审校 龚芳/李婷仪/于春红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。