世行调降全球经济增长预估 因需求疲软和大宗商品价格低落

路透美国阿拉斯加州安克雷奇6月7日 - 世界银行将2016年全球经济增长率预估从1月的2.9%调降至2.4%，原因是大宗商品价格始终较低，发达经济体的需求迟滞，贸易状况疲软，资本流动减少。

世行在最新的全球经济前景报告中称，依赖大宗商品出口的新兴市场国家在挣扎着适应石油、金属和其它商品价格的下跌，这占预估值下调原因的一半。

该行预计，这些经济体今年的增长率只有0.4%，较1月前景报告中的1.2%下修。

世行称，依赖大宗商品进口的新兴市场国家状况则相对较好，但能源和其它商品价格下跌带来的好处实质化却比较慢。目前该行预期这些国家的经济增长率将达到5.8%，比1月预估低出0.1个百分点。

能源业投资大幅减少及出口趋软，也将使得世界银行将2016年美国经济增长率预测下调0.8个百分点至1.9%。

2016年欧元区经济增长预测小幅下调至1.6%，尽管其有超宽松货币政策支持，且能源和大宗商品价格下跌构成提振。

“发达经济体难以获得动力，但南亚及东亚经济体大多数稳健增长，与全球依赖大宗商品进口的新兴经济体一样，”世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)称。

不过他警告称，一些新兴和发展中经济体民间债务迅速增长，若银行坏账增加，则会给经济增长带来风险。

国际货币基金组织(IMF)两个月前也调降了增长预估。

在主要新兴市场经济体中，世界银行维持对中国今年经济增长预估于6.7%不变。中国2015年增长6.9%。世银预计，中国在重新平衡，从出口转型至消费者导向的增长模式之际，2018年增速将进一步放慢至6.3%。

印度的坚实经济扩张亦料持稳于7.6%；巴西和俄罗斯的经济衰退程度则料比1月时的预估更严重。

南非2016年料增长0.6%，较1月的预估低0.8个百分点。(完)