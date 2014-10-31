世界银行计划裁掉500个岗位 以全面调整结构提高效率

路透华盛顿10月30日 - 世界银行称计划在未来三年裁掉500个岗位，令雇员深感不安。这是该行为提高效率进行的全面结构调整的一部分。

早在预料中的裁员，以及同时进行的预算削减和内部改组引发正式员工的抗议，令人担心会出现全面抗议活动。此时该行正努力加强工作，应对埃博拉疫情以及其他全球性挑战，并保持参与度。

该机构拥有雇员4,500人，此次裁员比例达到11%。

该行还计划取消70个岗位招聘，但希望新雇用250-300名员工，主要在印度金奈分部。

世行称，部分被裁雇员可申请其他部门的工作。

世界银行行长金墉周四在一份致雇员报告中称，净裁员人数约为250人。

“人员调整决定总是具有挑战性，”金墉路透获得的这份报告中称，“但我们有信心，这些调整将有助于更好的按照策略安排人力，这是客户所期望，而我们必须做到的。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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