世界银行调低全球经济成长预估 敦促美联储推迟加息

路透华盛顿6月10日 - 世界银行周三调降今年全球经济成长预估，敦促各国在面对商品价格下跌以及美国升息前景时“系好安全带”。

世界银行首席经济学家巴苏(Kaushik Basu)表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应把升息推迟到明年，以避免汇率波动状况恶化及损及全球经济成长。

世行发布一年两次的全球经济展望报告，预计全球经济今年将增长2.8%，低于1月时预估的3%。

世行称，大宗商品价格偏低，尤其是油价自去年以来已经锐降约40%，这对商品出口国的冲击超过预期。世行还提醒各国准备应对美国加息。美联储加息将提高发展中国家的融资成本。

“世行已打开安全带警讯，”巴苏在华盛顿一次记者会上表示。“我们建议各国系好安全带，尤其是新兴国家。”

巴苏表示，大宗商品价格下滑，终究会对全球成长有所帮助，世行对2016年与2017年的全球成长预估维持不变。

世行也预估，今年印度将首度成为主要经济体中成长最快者，料有7.5%的成长率，高于此前预期的增长6.4%。

但世行也将2015年发展中国家的成长预估，由1月的4.8%调降为4.4%，表示受到巴西与俄罗斯预期会出现经济衰退的影响。

世行亦将今年美国的成长预估由1月的3.2%下调为2.7%，明年的成长预估由1月的3%调降至2.8%。美国经济在2015年初下滑，主要受冬季恶劣天候、强势美元、港口劳资纠纷，以及能源业大幅删减支出等因素拖累。

巴苏表示，“如果要我给美联储一些建言，我会建议他们明年再升息，而不是今年稍晚，”因为经济景况好坏不一；不过他也说这是他个人的看法，并不代表整个世界银行。

他说，“我个人的顾虑是如果美国相对较早升息，可能引发汇率走势令美元升值，这对美国经济没有好处，”对其他国家也会有负面影响。(完)

(编译 李爽/陈宗琦；审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。