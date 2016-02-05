世界银行称战争和低油价拖累中东经济增长

路透华盛顿2月4日（记者 David Lawder） - 世界银行周四称，2015年中东和北非经济增长可能仅有2.6%，低于去年10月作出的增长2.8%的预估，受战争、恐怖主义和石油价格下跌拖累。

世界银行在报告中指出，长达五年的叙利亚战争和对邻国的影响导致该地区以2007年的价格计算损失约350亿美元的经济产出，相当于叙利亚当年的国内生产总值（GDP）。

油价从两年前的每桶100多美元大跌至30美元附近，给当地石油出口国带来很大的麻烦，政府收入大幅下降，预算赤字增加。世界银行称，沙特阿拉伯的公共债务与GDP的比例将在2017年达到20%，2013年时该比例只有2.2%。

“该地区最富有的石油出口国沙特、卡塔尔、科威特和阿联酋拥有大量储备，能够在未来几年以赤字运行，不过也并不能支撑太久，”世界银行在报告中写道。“以目前的支出水平和每桶40美元的油价计算，沙特将在2020年以前耗尽其储备。”

报告提到了世界银行对叙利亚六个遭战争破坏城市损失36-45亿美元的预估，这些城市为阿勒颇、德拉、哈马、霍姆斯、伊德利卜和拉塔基亚。损失包括住房、卫生、教育、能源、水、运输和农业基础设施等方面。